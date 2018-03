'In the blood' kể về hành trình tìm chồng của nữ đấu sĩ

9 phim chiếu rạp Việt Nam trong tháng 4

In the blood (Kẻ truy sát) là câu chuyện kể về Ava (do Gina Carano thủ vai), một nữ đấu sĩ lão luyện, từng có quá khứ đen tối. Sau khi "rửa tay gác kiếm" và cố quên đi quá khứ dữ dội để bắt đầu lại cuộc đời, Ava gặp, yêu và cưới người đàn ông của đời mình. Kỳ nghỉ trăng mật lãng mạn của họ tại vùng biển Caribbean bỗng trở nên đen tối khi người chồng mới cưới của Ava lâm nạn và biến mất. Trong lúc tìm tung tích của chồng, Ava phát hiện ra một thế giới ngầm đầy bạo lực và các âm mưu hiểm ác tồn tại ngay giữa hòn đảo thiên đường. Nữ đấu sĩ năm nào buộc lòng phải sử dụng những kỹ năng giết người chuyên nghiệp, hạ gục những kẻ cô cho là phải chịu trách nhiệm về sự mất tích của chồng mình.

Gina Carano đảm nhận vai nữ chính trong phim.

Nhà phát hành của bộ phim In the blood phải tự tin vào sự khác biệt của sản phẩm mới dám tung ra cùng lúc với hàng loạt bộ phim bom tấn, kỹ xảo hoành tráng. Các cảnh quay trên phim được thể hiện chân thực, ít kỹ xảo và tập trung nhiều vào diễn biến tâm lý của nhân vật chính, từ cảm xúc hạnh phúc thăng hoa đến tuyệt vọng và hoang mang khi người chồng bỗng dưng biến mất.

Tiếp nối những bộ phim khai thác về đề tài nữ anh hùng, In the blood dành nhiều đất diễn cho Gina Carano với những cảnh hành động, rượt đuổi, các pha đấu võ..., khai thác triệt để thế mạnh từng là võ sĩ "xịn" của nữ diễn viên này. Bên cạnh đó, những trường đoạn tâm lý cũng đòi hỏi Gina phải nhập tâm, biến hóa hơn cho vai diễn.

In the blood tiếp tục khai thác đề tài về các nữ anh hùng.

Đạo diễn John Stockwell luôn biết nhấn mạnh yếu tố trữ tình trong các tác phẩm hành động của mình, giúp đẩy cao trào của phim lên. In the blood được sản xuất với kinh phí 10 triệu USD và sẽ ra mắt tại Việt Nam từ ngày 18/4.

Trailer phim In the blood - Kẻ truy sát

Thùy Liên