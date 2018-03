'Ice Age 4' vượt mặt Người Nhện lên quán quân Bắc Mỹ

Được ra mắt sớm tại châu Âu từ cuối tháng 6 nhưng tới hôm 13/7, Ice Age 4: Continental Drift mới ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ. Với doanh thu 46 triệu USD (xấp xỉ phần một hồi năm 2002), những nhân vật hoạt hình thời tiền sử ngộ nghĩnh đã vượt mặt Người Nhện để trở thành quán quân mới của Top 10 phim ăn khách tại các rạp chiếu Bắc Mỹ tuần này.

Một cảnh quay hài hước trong phim "Ice Age 4: Continental Drift". Ảnh: Fox.

Ice Age 4: Continental Drift tiếp tục là cuộc hành trình tìm trái hạt dẻ “bị nguyền rủa” của Scrat. Công cuộc tìm kiếm từ khi bình minh của Trái đất ló rạng, kéo theo vô số hậu quả khôn lường. Trong đó, trận đại hồng thủy dữ dội đã khởi đầu cho hàng loạt cuộc phiêu lưu kỳ thú của bộ ba thân thiết Manny, Sid và Diego. Trong cơn địa chấn, Sid gặp lại bà ngoại Granny gắt gỏng. Cả nhóm sau đó không may chạm trán với lũ cướp biển và phải vượt qua nhiều thử thách để tìm đường về nhà...

Doanh thu toàn cầu của Ice Age 4: Continental Drift đang là 385 triệu USD. Phim đang nhăm nhe vượt mặt doanh số 473,8 triệu USD của Madagascar 3: Europe's Most Wanted trong vài tuần tới. Đây là dự án phim hoạt hình mới nhất được lồng tiếng Việt, với sự tham gia của danh hài Chí Tài và diễn viên - ca sĩ Miu Lê. Ice Age 4: Continental Drift sẽ khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 18/7.

Người Nhện chỉ đứng quán quân được một tuần. Ảnh: Sony.

Người Nhện bản mới chỉ đứng được quán quân trong đúng một tuần. Với 35 triệu USD thu được ở tuần thứ hai, phim xuống vị trí á quân. Tại các thị trường quốc tế, The Amazing Spider-Man vẫn tiếp tục hốt bạc. Hiện doanh thu toàn cầu của phim đã lên tới 521,4 triệu USD và xếp thứ tư trong danh sách các phim ăn khách nhất năm nay, sau The Avengers, The Hunger Games và Men in Black III.

Phim hài xếp loại R (khán giả dưới 17 tuổi cần có phụ huynh xem kèm) Ted là một bất ngờ lớn của tháng này. Sau ba tuần, phim vẫn thu hút nhiều khán giả và thu về 22,1 triệu USD. Giới phê bình cũng đánh giá cao tác phẩm này và dành nhiều lời khen tặng. Tại hội chợ phim Comic-Con đang diễn ra tại Mỹ, đạo diễn Seth MacFarlane đã nói bóng gió về việc sẽ thực hiện phần hai của Ted.

"Ted" là một bất ngờ của mùa phim hè năm nay. Ảnh: Universal.

Trong tuần qua ngoài Ice Age 4: Continental Drift, không còn tác phẩm mới nào xuất hiện trong Top 10. Những cái tên còn lại không có nhiều xáo trộn so với tuần trước, vẫn là Brave, Magic Mike, Savages, Madea's Witness Protection, Katy Perry: Part of Me, Moonrise Kingdom và Madagascar 3: Europe's Most Wanted.

Ngày 20/7, một trong những bom tấn được chờ đón nhất trong năm nay - The Dark Knight Rises - sẽ ra mắt khán giả. Đây là phần cuối của bộ ba phim về Người Dơi do đạo diễn Christopher Nolan thực hiện. Với những lời khen từ một số nhà phê bình trong buổi chiếu thử hồi đầu tháng 7, The Dark Knight Rises được tiên đoán sẽ làm nên một cơn sốt lớn, sánh ngang hoặc thậm chí còn hơn cả The Avengers trong mùa hè năm nay.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này:

1. Ice Age 4: Continental Drift - Fox - 46 triệu USD

2. The Amazing Spider Man - Sony/ Columbia - 35 triệu USD

3. Ted - Universal - 22,1 triệu USD

4. Brave - Disney/ Pixar - 10,7 triệu USD

5. Magic Mike - Warner Bros. - 9,03 triệu USD

6. Savages - Universal - 8,74 triệu USD

7. Madea's Witness Protection - Lionsgate - 5,6 triệu USD

8. Katy Perry: Part of Me - Paramount - 3,73 triệu USD

9. Moonrise Kingdom - Focus - 3,66 triệu USD

10. Madagascar 3: Europe's Most Wanted - Paramount/ DreamWorks - 3,5 triệu USD

Nguyên Minh