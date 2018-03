Huyền thoại 'Singin' in the Rain' qua đời

Minh tinh đóng công chúa Leia của 'Star Wars' qua đời / 10 bộ phim vũ đạo nổi tiếng

Ông Todd Fisher, con trai minh tinh Debbie Reynolds, chia sẻ trên The Hollywood Reporter: "Bà ấy đã ra đi theo Carrie". Cũng như con gái, nữ diễn viên qua đời vì đột quỵ, hưởng thọ 84 tuổi.

Debbie Reynolds.

Debbie Reynolds sinh năm 1932 ở Texas, đi diễn từ năm 16 tuổi. Bà nhận các vai đầu ở June Bride (1948) và The Daughter of Rosie O’Grady (1950) trước khi ký hợp đồng đóng phim cho MGM trong vòng bảy năm.

Reynolds trở thành hiện tượng điện ảnh Bắc Mỹ sau khi diễn chung tài tử Gene Kelly và Donald O’Connor trong tác phẩm nhạc kịch bất hủ của hãng MGM - Singin' in the Rain (1952). Bộ ba vào vai những nghệ sĩ biểu diễn có cuộc sống đổi thay khi điện ảnh chuyển từ thời phim câm sang phim nói. Tác phẩm sau đó được Viện phim Mỹ bầu chọn là "Phim nhạc kịch hay nhất mọi thời đại".

Reynolds cũng nhận một đề cử Oscar cho vai chính trong phim The Unsinkable Molly Brown (1964). Tác phẩm, dựa trên vở kịch Broadway, kể về một phụ nữ sống sót sau vụ chìm tàu Titanic.

Debbie Reynolds nổi tiếng với phim "Singin' in the Rain".

Từ thập niên 1950 tới 1980, Debbie Reynolds diễn xuất trong hàng loạt phim ăn khách như The Affairs of Dobie Gillis (1953), Donen’s Give a Girl a Break (1953), How the West Was Won (1962), My Six Loves (1963), The Singing Nun (1966). Ngoài đóng phim, bà chăm chỉ làm từ thiện và có gia tài khổng lồ là những kỷ vật phim ảnh.

Ở ngoài đời, Debbie Reynolds thành tâm điểm scandal Hollywood khi người chồng đầu tiên - ca sĩ Eddie Fisher - bỏ vợ con để chạy theo minh tinh Elizabeth Taylor năm 1958. Nữ diễn viên kết hôn hai lần sau đó, một với chủ tập đoàn giày và một với nhà buôn bất động sản. Năm 2015, ngôi sao huyền thoại nhận giải "Thành tựu trọn đời" ở Lễ trao giải của Hiệp hội diễn viên Mỹ.

Debbie Reynolds và con gái Carrie Fisher.

Debbie Reynolds có hai con với ca sĩ Eddie Fisher - Todd Fisher và Carrie Fisher. Nối gót mẹ, Carrie Fisher trở thành "người con gái Hollywood" khi nổi danh nhờ vai công chúa Leia trong loạt Star Wars đình đám. Carrie Fisher qua đời trước mẹ một ngày - hôm 27/12.

* Trích đoạn ca hát trong "Singin' in the Rain" của Debbie Reynolds

Trích đoạn Good Morning trong 'Singin' in the Rain'

