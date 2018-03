‘Hừng đông 2’ đạt 340,9 triệu USD sau ba ngày chiếu

‘Skyfall’ mở màn tại Mỹ với gần 90 triệu USD / ‘Hừng đông 2’ và cái kết làm hài lòng tất cả

Không nằm ngoài dự đoán, sau một tuần đứng quán quân Bắc Mỹ, Skyfall đã phải nhường lại vị trí này cho Hừng đông (phần hai). Ra mắt hôm 16/11, tập cuối loạt phim ăn khách Chạng vạng thu về 141,3 triệu USD – trong đó doanh thu suất chiếu lúc nửa đêm là hơn 30 triệu USD và ngày đầu tiên là 72 triệu USD.

"Hừng đông (phần hai)" là bộ phim gây chú ý nhất tại các rạp chiếu Bắc Mỹ tuần qua. Ảnh: Summit.

Phim tiếp nối câu chuyện từ Hừng đông (phần một) khi Bella trở thành ma cà rồng. Sở hữu sức mạnh, tốc độ và năng lực kiểm soát hiếm có, Bella trở thành người mạnh nhất trong gia đình Cullen. Trong khi đó, định mệnh của Người Sói Jacob – người từng cuồng si Bella – giờ là yêu và bảo vệ Renesmee, con gái Bella và Edward. Sự ra đời của cô bé nửa người, nửa ma cà rồng này đem tới hạnh phúc cho một chuyện tình đã trải qua bao giông tố, nhưng cũng nhen nhóm, kích động một cuộc chiến thực sự trong thế giới ma cà rồng…

Doanh thu mở màn của Hừng đông (phần hai) cao nhưng vẫn thua Trăng non. Hồi ra mắt năm 2009, tập hai của Chạng vạng đạt được gần 143 triệu USD. Con số 141,3 triệu USD sau ba ngày của Hừng đông (phần hai) cũng thua bộ phim đối thủ trong năm nay – The Hunger Games (152,5 triệu USD). Hai bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất của năm 2012 vẫn là The Avengers (207,4 triệu USD) và The Dark Knight Rises (160,8 triệu USD). Tuy nhiên, doanh thu toàn cầu của Hừng đông (phần hai) vẫn lên tới gần 341 triệu USD. Phim đã khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 16/11 – cùng ngày với khu vực Bắc Mỹ.

"Skyfall" là tập phim về điệp viên 007 ăn khách nhất. Ảnh: Sony.

Trước “cơn bão” quá lớn của cặp Bella – Edward, điệp viên James Bond tuần này đã giảm hơn 50% doanh thu và tụt xuống thứ hai với 41,5 triệu USD. Nhưng sau hai tuần chiếu rạp, Skyfall chính thức vượt qua Casino Royale để trở thành bộ phim ăn khách nhất về điệp viên 007. Với doanh thu toàn cầu lên tới 669,2 triệu USD, Skyfall cũng lọt vào Top 10 phim có doanh thu cao nhất 2012 và xếp ở vị trí thứ bẩy. Khán giả Việt Nam đã được thưởng thức tác phẩm bom tấn này từ hôm 2/11.

Lincoln – bộ phim làm về tổng thống Abraham Lincoln của nước Mỹ - đứng thứ ba với 21 triệu USD. Đây là một trong những tác phẩm được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật và được giới chuyên môn dự đoán sẽ góp mặt trong danh sách tranh giải Oscar năm tới. Lincoln là phim mới nhất của đạo diễn Steven Spielberg và kể về chân dung vị tổng thống thứ 16 trong lịch sử nước Mỹ - người đã luôn nỗ lực chống lại chế độ nô lệ và chấm dứt cuộc nội chiến. Tài tử gạo cội nước Anh, Daniel Day Lewis, vào vai Lincoln.

Daniel Day Lewis vào vai Lincoln trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Steven Spielberg. Ảnh: Disney/ DreamWorks.

Những bộ phim còn lại trong Top 10 tuần này bao gồm Wreck-It-Ralph, Flight, Argo, Taken 2, Pitch Perfect, Here Comes the Boom và Hotel Transylvania.

Trong tuần tới, hai bộ phim lớn sẽ cạnh tranh vị trí quán quân với Hừng đông (phần hai) là Life of Pi và Rise of the Guardians. Hitchcock – bộ phim làm về sự nghiệp của nhà làm phim lừng danh Alfred Hitchcock với tác phẩm kinh điển Psycho – cũng sẽ được ra mắt trong tuần này. Càng về cuối năm, bên cạnh những bom tấn có tính giải trí cao, các rạp Bắc Mỹ cũng tràn ngập phim nghệ thuật hứa hẹn sẽ tranh các giải thưởng điện ảnh lớn đầu năm tới.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này:

1. The Twilight Saga: Breaking Dawn (Part II) – Lionsgate/ Summit – 141 triệu USD

2. Skyfall – Sony/ Columbia – 41,5 triệu USD

3. Lincoln – Disney/ DreamWorks – 21 triệu USD

4. Wreck-It-Ralph – Disney – 18,3 triệu USD

5. Flight – Paramount – 8,62 triệu USD

6. Argo – Warner Bros. – 4,07 triệu USD

7. Taken 2 – Fox – 2,1 triệu USD

8. Pitch Perfect – Universal – 1,26 triệu USD

9. Here Comes the Boom – Sony/ Columbia – 1,2 triệu USD

10. Hotel Transylvania – Sony/ Columbia – 900.000 USD

Nguyên Minh