'Hừng đông 1' thu gần 300 triệu USD sau ba ngày

Không nằm ngoài dự đoán, Breaking Dawn: Part I (Hừng đông - phần một) trở thành quán quân mới của bảng xếp hạng Bắc Mỹ sau ba ngày chiếu ra mắt với 140 triệu USD. Với kết quả này, Hừng đông (phần một) hiện đứng thứ hai trong Top 10 phim có màn ra mắt ấn tượng nhất trong năm nay. Harry Potter 7.2 vẫn đang dẫn đầu với 169 triệu USD trong tuần ra mắt.

Bella hạnh phúc bên Edward trong đám cưới. Ảnh: Summit.

Trong phần này, cô nàng Bella mang bầu và phải vật lộn với sự đau đớn khi bị đứa trẻ nửa người, nửa ma cà rồng hành hạ. Khi biết tin, Jacob dẫn theo binh đoàn người sói bao vây và tấn công nhà của gia đình ma cà rồng Cullen, dẫn tới một cuộc chiến căng thẳng giữa hai phe. Một trong những cảnh quay được các fan mong chờ nhất là đám cưới của Bella - Edward ở đầu phim.

Theo thống kê của hãng Summit sau ba ngày chiếu, 80% khán giả tới rạp xem Hừng đông (phần một) đều là phái nữ và đa phần là khán giả trẻ. Tuy nhiên, vẫn như ba tập trước, Hừng đông (phần một) tiếp tục bị giới chuyên môn chê tơi bời về diễn xuất, thoại, nội dung... Tuy nhiên, những lời nhận xét đó vẫn không thể ngăn hàng triệu fan nữ tới rạp thưởng thức chuyện tình Edward - Bella.

Edward và Bella tình tứ trong kỳ nghỉ trăng mật ở Rio (Brazil). Ảnh: Summit.

Ngoài Bắc Mỹ, Hừng đông (phần một) còn ra mắt cùng lúc tại 54 thị trường quốc tế khác và sau tuần công chiếu, doanh thu mà tác phẩm này thu về trên toàn cầu cho Summit là 283,5 triệu USD. Nhà sản xuất kỳ vọng đây sẽ là tập hút khách nhất trong loạt phim Chạng vạng. Hừng đông (phần một) sẽ đến với khán giả Việt Nam từ ngày 2/12 với hai định dạng 2D Digital và 2D thường.

Đứng vị trí á quân tuần này là Happy Feet Two với 22 triệu USD - kém xa so với nhà quán quân. Đây là phần hai của bộ phim hoạt hình vui nhộn về những chú chim cánh cụt, ra mắt năm 2006. Trong phần này, cậu con trai không thích nhảy múa của chim cánh cụt Mumble gặp rắc rối khi đối đầu với ngài Sven vĩ đại - một chim cánh cụt biết bay.

George Clooney trong phim "The Descendants". Ảnh: Fox Searchlight.

Tác phẩm thứ ba mới được ra mắt trong tuần qua và góp mặt trong Top 10 là phim tâm lý hài The Descendants của tài tử George Clooney. Tuy chỉ được chiếu tại 29 hệ thống rạp trên khắp nước Mỹ nhưng The Descentdants vẫn thu về được 1,22 triệu USD và đứng thứ 10. Nhiều nhà phê bình cũng đánh giá cao tác phẩm này và tiên đoán đây sẽ là một trong những ứng cử viên của Oscar năm sau.

Những vị trí còn lại trong Top 10 thuộc về Immortals, Jack and Jill, Puss In Boots, Tower Heist, J. Edgar, A Very Harold & Kumar 3D Christmas và In Time. Mùa phim Giáng sinh bắt đầu khởi động từ cuối tuần này với ba bộ phim gia đình đầy hứa hẹn là Hugo, The Muppets và Arthur Christmas. Ba bộ phim theo dòng hàn lâm, nghệ thuật cũng được ra mắt vào ngày thứ sáu (25/11) là My Week With Marilyn, A Dangerous Method và The Artist.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này:

1. The Twilight Saga: Breaking Dawn (Part I) - Summit - 140 triệu USD

2. Happy Feet Two - Warner Bros. - 22 triệu USD

3. Immortals - Relativity Media - 12,3 triệu USD

4. Jack and Jill - Sony/ Columbia - 12 triệu USD

5. Puss In Boots - Paramount/ DreamWorks - 10,7 triệu USD

6. Tower Heist - Universal - 6,96 triệu USD

7. J. Edgar - Warner Bros. - 5,9 triệu USD

8. A Very Harold & Kumar 3D Christmas - Warner Bros./ New Line - 2,9 triệu USD

9. In Time - Fox - 1,68 triệu USD

10. The Descendants - Fox Searchlight - 1,22 triệu USD

Nguyên Minh