Hugh Jackman - nước mắt và nụ cười trong 17 năm làm Người Sói

'Dị nhân nữ 11 tuổi' người Tây Ban Nha khuynh đảo màn bạc / Phim 18+ ‘Logan’ - khúc ca giã biệt bi tráng cho Người Sói

Ngay trước khi Logan ra mắt, tài tử Hugh Jackman chia sẻ trên Female First: "Tôi có rất nhiều cảm xúc khi đóng phim này. Tôi luôn thấy đây là câu chuyện sâu sắc hơn cả về nhân vật Người Sói. Tôi khóc mấy lần trên phim trường. Tôi mong người hâm mộ sẽ nhận xét cuối cùng, đây cũng là phim về Wolverine mà họ muốn xem". Anh nhấn mạnh đây là lần cuối mình đóng vai diễn dị nhân móng vuốt.

* Video: Người Sói trong loạt phim "X-Men"

Hugh Jackman - nước mắt và nụ cười suốt 17 năm làm Người Sói

17 năm ngọt đắng sống cùng vai Người Sói

New York Times kể lại hồi dự án X-Men đầu tiên bấm máy trước năm 2000, Hugh Jackman không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai Người Sói. Thay vào đó, các nhà sản xuất chọn tài tử cao 1,83 m người Anh là Dougray Scott. Chỉ tới khi Scott không thể nhận vai do trùng lịch quay bom tấn Mission: Impossible 2, Jackman mới có cơ hội. Anh được mời tới buổi thử vai lần thứ hai và được gặp gỡ hai thần tượng là Ian McKellen (vai Magneto) và Patrick Stewart (vai giáo sư X). Hugh Jackman thấy anh làm trong buổi diễn thử không đạt nhưng cuối cùng các nhà sản xuất lại chọn anh. Khi đó, anh mới 30 tuổi.

Việc chọn Jackman cho vai Wolverine lúc ấy không được lòng nhiều fan ruột truyện tranh X-Men. Tài tử người Australia cao tới 1,9 m trong khi Wolverine trong nguyên tác chỉ cao 1,6 m và thường xuyên xuất hiện trong bộ đồ da màu vàng. Jackman hiểu rằng anh cần chiều lòng người hâm mộ và bàn bạc với đội ngũ quay phim để khắc phục tình trạng này.

Ngay cả cách ra đòn của Wolverine cũng được Jackman tính toán kỹ lưỡng. Anh muốn tự mình thực hiện các cảnh hành động và bàn với đạo diễn và biên kịch về cách đánh của Wolverine: "Đừng cho tôi những cảnh đánh đấm dàn dựng công phu đẹp mắt làm gì. Hãy cho tôi những cú ra đòn uy quyền chớp nhoáng như Mike Tyson. Có một thứ gì đó rất hoang dại trong cách ra đòn của nhà vô địch quyền Anh ấy, giống như sự thịnh nộ của một con thú vậy và nó đặc biệt phù hợp với Wolverine”.

Tạo hình Hugh Jackman thay đổi theo thời gian qua các tập phim về Dị Nhân.

Trong cuốn Hugh Jackman: The Man, The Beast and The Mutant, Jackman chia sẻ về những khó khăn trong việc vào vai Wolverine. Dị nhân này có đời tư bi kịch, kiệm lời và luôn chất chứa cơn cuồng nộ có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Nhằm học cách thể hiện một nhân vật "ít lời nhưng vẫn biểu đạt nhiều cảm xúc”, Jackman đã xem lại các phim Dirty Harry và Mad Max để học hỏi cách các bậc tiền bối Clint Eastwood và Mel Gibson nhập vai.

Trên trường quay, Hugh Jackman được quay ở những góc khiến anh trông thấp đi nhằm phù hợp tạo hình nhân vật. Sự đầu tư cho vai diễn kể trên đã giúp dự án có kết quả là sự thành công mỹ mãn: X-Men được đón nhận nồng nhiệt. Trong đó Wolverine chính là một trong những dị nhân nổi bật nhất.

Sự thành công của X-Men (2000) kéo theo hai phần tiếp là X-2 (2003) và X-Men: The Last Stand (2006), trước khi Wolverine được ưu ái có hẳn một bộ phim riêng. Đó là X-Men Origins: Wolverine. Bộ phim thu về gần 400 triệu USD trên toàn cầu năm 2009, dù trước khi phát hành ngoài rạp nó bị rò rỉ trên mạng. Hiện tại, Jackman là người xuất hiện trong nhiều tập phim X-Men nhất (9 lần), hơn cả những bạn diễn gạo cội McKellen và Stewart mà anh từng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Tổng doanh thu các tập phim X-Men mà Hugh Jackman góp mặt (bao gồm cả tư cách khách mời) là 3,6 tỷ USD.

* "Logan" đánh dấu lần cuối Hugh Jackman làm Người Sói

Trailer bom tấn 18+ về cha con Người Sói hot nhất tuần

Trong suốt 17 năm sống cùng nhân vật, bên cạnh việc tập trung vào diễn xuất, Jackman duy trì đều đặn việc tập gym để có ngoại hình ưng ý cho nhân vật. Khi mới vào vai Wolverine, Hugh Jackman đã tập luyện chăm chỉ để có thân hình săn chắc. Khi nhân vật này được khán giả yêu thích và có thêm nhiều đất diễn qua những tập phim riêng, Jackman khổ luyện trong phòng gym để đem tới một “con thú” đích thực với cơ bắp cuồn cuộn. Anh ý thức rằng trong mắt nhiều người hâm mộ, mình chính là hiện thân của Wolverine và không thể xuất hiện trong tình trạng phát tướng. Kết quả là ở tuổi 48, ngôi sao vẫn sở hữu thân hình tráng kiện mà nhiều thanh niên phải ao ước.

Khi nhìn lại chặng đường đã qua với Wolverine, Hugh Jackman thở phào: "Tôi đã gặp những người xăm hình Wolverine lên lưng họ. Tạ ơn Chúa là tôi đã thể hiện nhân vật này ổn, nếu không có lẽ họ sẽ nhổ vào mặt tôi nếu vô tình gặp trên đường mất”.

* Hugh Jackman trên thảm đỏ Berlinale 2017

Thần thái tự nhiên của Dafne Keen trên thảm đỏ

"Logan" - lời giã biệt trong nước mắt và nụ cười

Trước khi vào vai Logan lúc về già và chịu nhiều tổn thương, Hugh Jackman cũng trải qua phẫu thuật để cắt bỏ tế bào ung thư da. Nhưng ngôi sao cố gắng dành tất cả cho vai diễn đã làm nên tên tuổi bản thân. Đạo diễn James Mangold xác nhận trên New York Times: “Bằng cách xem đây là khúc hạ màn, anh ấy đến trường quay mỗi ngày với khí thế hừng hực. Tôi không nghĩ rằng có ai sẽ xem phim và nghĩ anh ấy đóng nó chỉ vì tiền”.

Logan là trạm dừng chân cuối cùng của Hugh Jackman với vai trò dị nhân Wolverine. Đây là tác phẩm thứ ba dành riêng cho nhân vật Wolverine, sau những phần X-Men Origins: Wolverine (2009) và The Wolverine (2013). Tập phim đầu tiên bị giới phê bình chê tả tơi trong khi phần tiếp theo chỉ dừng ở mức trung bình khá. Tuy vậy, Logan dường như là một câu chuyện khác với điểm số và những lời đánh giá tích cực từ giới chuyên môn.

Trong bài bình luận về tác phẩm này, tờ Washington Post nhận định: “Logan chính là Jackman vào vai Wolverine ở đỉnh cao phong độ và sẽ khiến bạn muốn được dõi theo anh ấy nhiều nữa. Nhiều năm qua, Jackman đã mang tới cho hãng 20th Century Fox một người hùng đích thực và cuối cùng, hãng phim đã mang lại cho anh ấy một bộ phim xứng tầm”.

Trong tập phim có bối cảnh vào năm 2029, nhân vật Logan không còn là chiến binh bất khả chiến bại và có khả năng phục hồi nhanh như trong quá khứ. Dấu vết của thời gian và tuổi già hằn trên gương mặt của Người Sói và anh phải cùng một lúc bảo vệ giáo sư X lẫn một dị nhân trẻ trước hiểm họa mới.

Logan trong phim mới nhất.

17 năm đã trôi qua kể từ ngày Jackman xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng với vai Wolverine. Từ diễn viên còn xa lạ, anh giờ là ngôi sao hàng đầu của Hollywood, có một giải Tony (với vở kịch The Boy from Oz), một giải Emmy (nhờ dẫn chương trình Tony năm 2005) và một lần được đề cử Oscar (với vai Jean Valjean trong Les Miserables). Nhưng nếu phải nói tới một vai diễn gắn liền với tên tuổi Hugh Jackman, đa phần người hâm mộ đều sẽ chọn nhân vật Logan/Wolverine trong loạt X-Men.

Hugh Jackman chia sẻ với Korea Times trong chuyến quảng bá phim mới đây tại Hàn Quốc: "Đây là một vai diễn tuyệt vời và sẽ luôn gắn bó với tôi. Nó đã tồn tại 37 năm trước khi về tay tôi và tôi tin rằng sẽ có nhiều diễn viên khác vào vai này trong tương lai. Tôi hy vọng rằng các diễn viên ấy sẽ thể hiện tốt Wolverine, và các nhà biên kịch sẽ tiếp tục khai thác nhân vật này ở nhiều góc độ, trong nhiều năm nữa”.

Thịnh Joey