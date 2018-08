'Hotel Transylvania 3' vượt phim mới của The Rock ở Mỹ

'Skyscraper' kịch tính với cảnh The Rock leo hàng trăm mét / 19 phim ngoại ra rạp tháng 7

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation đạt doanh thu mở màn cao hơn phần một (42,5 triệu USD, năm 2012) nhưng thấp hơn phần hai (48,5 triệu USD, năm 2015). Theo Box Office Mojo, màn ra mắt của tác phẩm khá ấn tượng trong thời điểm hoạt hình Incredibles 2 vẫn đang công chiếu và hướng đến cùng đối tượng khán giả. Doanh thu này cũng thể hiện sự ổn định của thương hiệu Hotel Transylvania sau sáu năm.

Hotel Transylvania 3 (Khách sạn huyền bí 3)

Trong phần ba, gia đình Dracula - nhân vật chính - cùng bạn bè tổ chức chuyến nghỉ dưỡng trên một du thuyền sang trọng. Dracula bất ngờ phải lòng Ericka - nữ thuyền trưởng bí ẩn của du thuyền. Tuy nhiên, cô lại là hậu duệ của Abraham Van Helsing - thợ săn ma cà rồng khét tiếng, kẻ thù không đội trời chung của nhà Dracula. Mavis - con gái Dracula - bất đắc dĩ phải lãnh đạo nhóm quái vật và ngăn tình yêu của cha.

60% nhà phê bình trên Rotten Tomatoes đánh giá tích cực về phim. Theo khảo sát của CinemaScore, người xem chấm tác phẩm điểm A-. 52% khán giả đến rạp là nữ và 32% trên 25 tuổi.

Đứng thứ hai và ba phòng vé là Ant-Man and the Wasp (28,8 triệu USD) và Skyscraper (25,4 triệu USD). Bom tấn về Người Kiến sụt giảm 62% doanh thu so với tuần trước. Tác phẩm là phim thứ năm trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel không thể giữ ngôi quán quân sau tuần ra mắt, sau The Incredible Hulk, Captain America: The First Avenger, Guardians of the Galaxy và Spider-Man: Homecoming.

Do chiến lược phát hành của Marvel, từ tuần này (khi World Cup đã kết thúc), "Ant-Man and the Wasp" mới bắt đầu ra mắt ở một số nước châu Âu.

Skyscraper - phim mới của The Rock đạt 25,4 triệu USD - thấp hơn dự đoán của các chuyên gia. Theo Box Office Mojo, tác phẩm sẽ thu 65 tới 75 triệu USD ở Mỹ sau khi kết thúc quá trình công chiếu. Muốn hồi vốn, dự án có kinh phí 125 triệu USD phải ăn khách ở các nước khác. Tuần sau, Skyscraper sẽ ra mắt ở Trung Quốc - thị trường được cho là trọng tâm của phim. Tác phẩm kể về một cựu đặc vụ cố gắng cứu vợ con khỏi đám cháy ở tòa nhà cao nhất thế giới tại Hong Kong.

Ở Trung Quốc, phim hài pha tâm lý Dying to Survive vẫn thống trị phòng vé tuần qua với 68,5 triệu USD. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên Từ Tranh, Chu Nhất Vi, Vương Truyền Quân, Đàm Trác, kể chuyện một chủ cửa hàng mắc nợ lớn, liều lĩnh tổ chức đường dây nhập thuốc Ấn Độ giá rẻ vào Trung Quốc. Sau 11 ngày, phim thu đến 366 triệu USD ở thị trường tỷ dân. Hai phim Hoa ngữ Hidden Man và Asura đứng thứ hai và ba với 46,5 triệu USD và 6,88 triệu USD.

Ân Nguyễn