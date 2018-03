Hơn 30 năm trên màn bạc của Cameron Diaz

Tác phẩm gần đây nhất Cameron Diaz tham gia là "Annie" năm 2014. Cô sau đó vắng mặt trên màn ảnh. Năm 2017, Cameron Diaz thổ lộ cô quá mệt mỏi vì đi lại và quay phim. Ngày 29/3, Cameron Diaz tuyên bố nghỉ diễn. Rời xa màn ảnh, người đẹp tóc vàng dành tâm sức cho nghiệp viết lách. Cô ra mắt tác phẩm "The Body Book: Feed, Move, Understand and Love Your Amazing Body" (2013), "The Longevity Book" (2016)... Cả hai cuốn sách đều nhận được đánh giá tích cực. "The Longevity Book" đứng thứ hai trong danh sách bán chạy nhất của New York Times.