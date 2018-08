Hollywood tìm 'chiêu' để tránh World Cup

Ca khúc World Cup 2018 bị chê / Nét hoài cổ nhuốm màu áo thi đấu World Cup 2018

Mỗi bốn năm, Hollywood phải đối mặt bài toán phát hành trong mùa World Cup, đặc biệt ở thị trường châu Âu - nơi nhiều quốc gia có tình yêu lớn với bóng đá. Theo một nghiên cứu đăng trên Deadline, ở Đức, Pháp và Tây Ban Nha, trong ngày đội tuyển của họ thi đấu, doanh thu phòng vé giảm 50-60% so với tiềm năng. Ở những ngày đội của họ không ra sân nhưng có trận đấu khác, mức sụt giảm là 20%.

Trên Telegraph, giám đốc khu vực quốc tế của Paramount (một trong sáu hãng lớn nhất Hollywood) cho biết: "Đối tượng khán giả của phần lớn bom tấn hè và World Cup trùng nhau. Cạnh tranh trực tiếp với sự kiện này có thể dẫn đến nhiều rủi ro". Vì vậy, nhiều hãng có chiến lược dời ngày ra mắt phim ở châu Âu để tránh mùa bóng đá.

Trailer "Ant-Man and the Wasp"

Năm nay, World Cup ở Nga diễn ra từ ngày 14/6 đến 15/7 và một trong các phim bị ảnh hưởng là Ant-Man and the Wasp. Bom tấn Marvel sẽ chiếu ở Mỹ từ ngày 6/7 nhưng phải đến 18/7 mới ra mắt ở Pháp, Bỉ và Hà Lan. Thời điểm công chiếu phim ở một số nước châu Âu khác là ngày 20/7 (Tây Ban Nha), ngày 26/7 (Đức), ngày 3/8 (Anh), ngày 14/8 (Italy) và ngày 15/8 (Bồ Đào Nha). Thông thường, các bom tấn ở Mỹ và châu Âu chỉ ra mắt cách nhau một tuần nhưng trong trường hợp này, nhà phát hành chấp nhận chiếu trễ ở nhiều nước để tránh World Cup.

Trên trang Change.org, một người tên Adam Khan vận động phản đối chiến lược này. Theo anh, các fan Marvel ở Anh phải chịu thiệt bởi sẽ bị những người xem trước tiết lộ nội dung phim lên Internet. Có hơn 1.900 người đồng ý với Khan nhưng Marvel không thay đổi ý định.

Hội quái vật rủ nhau đi nghỉ mát trong Hotel Transylvania 3

Ngoài Ant-Man and the Wasp, phim Hotel Transylvania 3 cũng chiếu ở châu Âu trễ hơn Mỹ. Tác phẩm hoạt hình ra mắt ở Mỹ ngày 13/7 nhưng đến Đức ngày 16/7, đến Pháp và Hà Lan ngày 25/7 và đến Anh ngày 27/7.

Bom tấn Jurassic World: Fallen Kingdom cũng tránh mùa World Cup nhưng với cách ngược lại - chiếu ở châu Âu sớm hơn ở Mỹ. Tác phẩm ra mắt ở một loạt nước châu Âu từ ngày 6 đến 8/6, tận dụng tuần lễ trước khi World Cup khai mạc (ngày 14/6). Còn ở Mỹ, tác phẩm về loài khủng long khởi chiếu từ ngày 22/6.

"Ocean's 8" vẫn chiếu ở châu Âu trong World Cup bởi hướng đến khán giả nữ.

Theo Deadline, trong mùa World Cup, thay vì ra mắt các bom tấn ở châu Âu, Hollywood sẽ chú trọng các phim thu hút đối tượng khán giả nữ. Hồi năm 2014, hãng Fox từng thành công với chiến lược này khi The Fault In Our Stars thắng lớn ở thời điểm World Cup. Tác phẩm kể về chuyện tình của một đôi nam nữ bị bệnh hiểm nghèo thu đến 307 triệu USD toàn cầu, trong khi kinh phí chỉ có 12 triệu USD.

Năm nay, một dự án lớn hướng đến khán giả nữ sẽ ra mắt ở nhiều nước châu Âu trong mùa World Cup là Ocean's 8, kể về một băng siêu trộm toàn nữ, quy tụ dàn sao đình đám gồm Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna...

Ân Nguyễn