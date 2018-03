Hollywood cạn ý tưởng cho mùa phim hè 2017

'Alien: Covenant', 'Cướp biển Caribbean' và 20 phim ra rạp Việt tháng 5 / Phim hè 2016 - Hollywood gây nhàm chán với sản phẩm ăn theo

Ở Bắc Mỹ, mùa phim hè được tính từ tháng năm đến tháng tám (theo Box Office Mojo). Năm nay, Guardians of the Galaxy vol.2 là bom tấn hè đầu tiên, sau đó đến các phim Pirates of the Caribbean 5, Alien: Covenant, Wonder Woman, The Mummy, Cars 3, Transformers: The Last Knight, Despicable Me 3, Spider-Man: Homecoming…

Hè 2017, phim ngân sách ước tính trên 100 triệu USD chỉ có King Arthur: Legend of the Sword, Dunkirk và Valerian and the City of a Thousand Planets không phải phần tiếp theo, làm lại hoặc ăn theo. Tuy nhiên, chúng không hoàn toàn là những ý tưởng mới. King Arthur: Legend of the Sword xoay quanh huyền thoại vua Arthur nước Anh - câu chuyện từng được kể hơn 30 lần trên màn ảnh.

* Trailer: "King Arthur: Legend of the Sword"

King Arthur: Legend of the Sword

Dunkirk tái hiện cuộc di tản thần kỳ của quân Đồng minh khỏi Dunkirk (Pháp) sau khi bị phát xít Đức đánh bại. Tên tuổi đạo diễn Christopher Nolan khiến các hãng phim tự tin cấp vốn lớn để làm một tác phẩm về Thế chiến thứ hai - đề tài quen thuộc hơn nửa thế kỷ qua. Trong khi đó, Valerian and the City of a Thousand Planets được chuyển thể từ bộ truyện tranh Pháp Valérian and Laureline, có ngân sách lên đến 220 triệu USD.

Theo thống kê của trang Variety, có đến 15 phim hè 2017 là phần tiếp theo (sequel), ăn theo (spin-off) hoặc làm lại (remake). Ba thương hiệu ăn khách ra đời từ thập niên 2000 là Pirates of the Caribbean, Cars và Transformers đều trở lại. Thậm chí, Alien - loạt phim quái vật không gian bắt đầu từ năm 1979 - vẫn được khai thác một lần nữa với Alien: Covenant.

* Người Sắt dạy dỗ Người Nhện trong phim mới

Người Sắt dạy dỗ Người Nhện trong phim mới Sự thiếu ý tưởng của Hollywood thể hiện rõ nét nhất ở Spider-Man: Homecoming. Đây là phiên bản thứ ba về Người Nhện chỉ trong 15 năm qua, sau hai series mà Tobey Maguire và Andrew Garfield thủ vai chính. Tác phẩm một lần nữa cho Người Nhện khởi nghiệp ở trung học. Điểm khác biệt là giờ đây anh không hoạt động riêng lẻ mà được đặt vào vũ trụ điện ảnh Marvel - loạt phim ăn khách nhất lịch sử với doanh thu hơn 11 tỷ USD. Trên thực tế, nhân vật do Tom Holland thể hiện đã ra mắt từ năm ngoái trong Captain America: Civil War. Ở tập phim mới, anh sẽ sát cánh cùng nhân vật Người Sắt (Robert Downey Jr).

Paul Dergarabedian - chuyên gia truyền thông của trang comScore - giải thích: “Dù nhiều người chỉ trích sự cũ kỹ trong các phần tiếp theo, khán giả vẫn thích bỏ tiền cho những thương hiệu đã được đảm bảo”. Tám trong số mười phim ăn khách nhất trong năm 2015 và 2016 là phần tiếp theo hoặc làm lại. Các nhà đầu tư không nhất thiết đi tìm các ý tưởng mới. Thay vào đó, họ tập trung vào việc nhận định xem thương hiệu nào còn đủ sức sống để khai thác.

Các phim hè ăn khách nhất từ năm 2012-2016

Xu hướng của Hollywood là vắt kiệt các loạt phim, đến thời điểm khán giả chán ngán, hoặc không còn gì để làm thêm, khi đó chúng sẽ bị gạch tên.

Theo số liệu từ trang Box Office Mojo, tổng doanh thu của các phim hè năm 2016 sụt giảm đến 11,4 % so với mùa cùng kỳ năm 2015. Trong năm ngoái, khán giả đã quay lưng với Alice Through the Looking Glass, Ghostbusters, Teenage Mutant Ninja Turtles 2 và Independence Day: Resurgence. Dù được thực hiện với ngân sách khổng lồ (chủ yếu cho kỹ xảo và tiền lương diễn viên), các phim này đều không thể sinh lời, bất chấp sự phát triển của thị trường Trung Quốc như một “bãi đáp thiên đường” dành cho dàn "bom xịt" Hollywood.

* Johnny Depp trẻ măng trong phần năm "Cướp biển Caribbean"

Johnny Depp tre mang trong Cuop bien Caribbean 5 Để đáp trả, năm nay Hollywood trở lại với những thương hiệu lớn hơn như Pirates of Caribbean, Transformers và Despicable Me. Năm 2017 cũng là lần đầu tiên vũ trụ điện ảnh Marvel có đến ba phim trong một năm, bao gồm Guardians of the Galaxy vol.2 (tháng năm), Spider-Man: Homecoming (tháng bảy) và Thor: Ragnarok (tháng 11). Nhìn chung, phòng vé hè đang khởi đầu thuận lợi khi Guardians of the Galaxy vol.2 hiện đạt doanh thu 427 triệu USD, bao gồm 145 triệu USD ở Bắc Mỹ.

Trang Variety dự đoán hè năm nay có thể là lần đầu Hollywood cán mốc năm tỷ USD. Eric Handler - chuyên gia của MKM Partners - đánh giá: “Doanh thu hè năm nay sẽ lớn hơn năm ngoái”. Jeff Block - chuyên gia phòng vé của Exhibitor Relations - nhận định: “Nếu doanh thu năm nay không ổn, có thể cần tới một sự thay đổi toàn diện”.

Ân Nguyễn