Hoạt hình 'Nhóc Trùm' ăn khách ở nhiều thị trường

Bảng xếp hạng phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ tuần qua không có nhiều thay đổi so với tuần trước. Vị trí quán quân và á quân vẫn lần lượt thuộc về The Boss Baby (Nhóc Trùm) và Beauty and the Beast (Người đẹp và Quái thú).

* Trailer "Nhóc trùm"

Trailer phim 'Boss Baby'

The Boss Baby đem lại thành công cho hãng DreamWorks khi hai tuần liên tiếp là phim ăn khách nhất tại các rạp chiếu ở Bắc Mỹ. Bộ phim kể về cậu bé Tim Templeton đang có cuộc sống hạnh phúc bên bố mẹ. Tim là một cậu bé hiếu động, giàu trí tưởng tượng, được bố mẹ hết mực yêu thương và quan tâm, chăm sóc. Nhưng một ngày, sự xuất hiện của cậu em trai “từ trên trời rơi xuống” khiến cuộc sống của Tim đảo lộn. The Boss Baby thu hút nhờ tạo hình dễ thương của nhân vật chính cùng nội dung dễ xem, phù hợp cho cả gia đình.

Tạo hình của các nhân vật trong "Nhóc Trùm".

Ngoài thị trường Bắc Mỹ, The Boss Baby còn ăn khách ở Nga với doanh thu 21,4 triệu USD sau hai tuần chiếu. Phim cũng được yêu thích ở Pháp, Brazil, Australia hay Mexico. Tại Việt Nam, tác phẩm này đạt được hơn 1,1 triệu USD (hơn 24 tỷ đồng) và là phim ăn khách nhất ở các rạp chiếu tuần qua.

Beauty and the Beast đang là phim ăn khách nhất năm 2017 với doanh thu lên đến 977,4 triệu USD. Các chuyên gia nhận định tác phẩm cổ tích của Disney có thể là phim đầu tiên trong năm nay chạm được mốc doanh thu một tỷ USD.

Hai bộ phim mới ra mắt tuần qua là Smurfs: The Lost Village và Going in Style lần lượt đứng thứ ba và thứ tư với doanh thu khiêm tốn là 14 triệu và 12,5 triệu USD.

"Kong: Skull Island" đang là phim ăn khách thứ ba của năm 2017.

Tuần qua, tổng doanh thu của bom tấn Kong: Skull Island đã lên đến 534,4 triệu USD. Sau hai tuần chiếu rạp tại Trung Quốc, thị trường này đem về con số 123,7 triệu USD. Với kinh phí sản xuất ước tính là 185 triệu USD, tổng doanh thu lúc này giúp Kong: Skull Island thoát lỗ, không bị coi là "bom xịt". Tại Bắc Mỹ, phim thu về 156,6 triệu USD sau một tháng ra rạp. Ở các thị trường như Hong Kong, Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, Kong: Skull Island không ăn khách khi doanh thu ở từng nơi chưa đạt nổi con số bốn triệu USD.

Tại Việt Nam, Kong: Skull Island vẫn đang là bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử phòng vé. Chỉ sau hai tuần ra rạp, bom tấn có những cảnh quay tại Quảng Bình, Ninh Bình và Hạ Long đã thu về 150 tỷ đồng, phá vỡ kỷ lục của Fast & Furious 7 (146 tỷ đồng).

Trong tuần này, một trong những bom tấn được chờ đợi nhất mùa hè năm nay - Fast & Furious 8 (tên gọi mới: The Fate of the Furious) - sẽ ra rạp vào ngày 14/4.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. The Boss Baby – Fox – 26,3 triệu USD

2. Beauty and the Beast – Disney – 25 triệu USD

3. Smurfs: The Lost Village – Sony – 14 triệu USD

4. Going in Style – Warner Bros. – 12,5 triệu USD

5. Ghost in the Shell – Paramount – 7,4 triệu USD

6. Power Rangers – Lionsgate – 6,2 triệu USD

7. Kong: Skull Island – Warner Bros. – 5,8 triệu USD

8. Logan – Fox – 4,1 triệu USD

9. Get Out – Universal – 4 triệu USD

10. The Case for Christ – Pure Flix – 3,9 triệu USD

Nguyên Minh