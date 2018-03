Hoạt hình 'Kẻ trộm mặt trăng 3' thắng lớn ở nhiều thị trường

Dàn sao 'Phép thuật': Kẻ xuống dốc, người tiều tụy vì ung thư / 'Despicable Me 3' - màn tái xuất vui nhộn của Gru và các minion

Theo Box Office Mojo, Despicable Me 3 đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ tuần qua với 75 triệu USD trong dịp ra mắt. Dù vậy, con số này thấp hơn dự đoán của giới chuyên môn, đồng thời kém hơn phần trước khoảng chín triệu USD.

* Các minion bỏ Gru trong "Despicable Me 3"

Despicable 3

Trong khi đó, Baby Driver - tác phẩm kết hợp độc đáo giữa đua xe và âm nhạc - gây bất ngờ khi đạt 21 triệu USD và giành vị trí thứ hai. Đây là doanh thu ra mắt cao nhất cho một phim của Edgar Wright - đạo diễn Anh nổi tiếng với các tác phẩm dị biệt, được giới phê bình khen ngợi.

Sau mở màn không ấn tượng ở Bắc Mỹ tuần trước, Transformers: The Last Knight giảm đến 62% doanh thu trong tuần hai và xếp vị trí thứ ba. Ở vị trí thứ tư, Wonder Woman tiếp tục chứng tỏ khả năng trụ rạp bền bỉ khi chỉ giảm 35% doanh thu và đạt 16,1 triệu USD. Doanh thu toàn cầu của bom tấn có Hoa hậu Israel Gal Gadot đóng chính hiện đạt 708 triệu USD - vượt xa dự đoán ban đầu của giới chuyên môn.

* Hoa hậu Israel Gal Gadot khoe năng lực siêu anh hùng

Wonder Woman chiến đấu với đám lính trong tòa nhà

Ngoài Bắc Mỹ, Despicable Me 3 công chiếu ở 46 nước tuần qua và thu về 95,6 triệu USD. Tác phẩm sẽ ra mắt ở các thị trường lớn như Trung Quốc, Đức, Pháp... trong vài tuần tới. Phim có kinh phí 75 triệu USD, do Pierre Coffin và Kyle Balda đạo diễn, được giới chuyên môn đánh giá ở mức khá với 63% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Despicable Me 3 - Universal - 75,4 triệu USD

2. Baby Driver - Sony - 21 triệu USD

3. Transformers: The Last Knight - Paramount - 17 triệu USD

4. Wonder Woman - Warner Bros. - 16,1 triệu USD

5. Cars 3 - Disney - 9,5 triệu USD

6. The House - Warner Bros. - 9 triệu USD

7. 47 Meters Down - Entertainment Studios - 4,6 triệu USD

8. The Beguiled - Lionsgate - 3,2 triệu USD

9. The Mummy - Universal - 2,7 triệu USD

10. Pirates of the Caribbean 5 - Disney - 2,4 triệu USD

Ân Nguyễn