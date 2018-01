Hoạt hình Arab Saudi tham gia 'đường đua' phim Tết

Thanh Thúy mặc bikini quyến rũ Trường Giang trong phim mới / Dustin Nguyễn ra đòn trong trailer phim hài Tết

Bilal: A New Breed of Hero do Khurram H. Alavi và Ayman Jamal đạo diễn, có thời lượng 110 phút. Câu chuyện dựa trên cuộc đời của Bilal - một người anh hùng Ả Rập sống vào năm 632. Từ chỗ là một nô lệ, anh được giải phóng và vươn đến địa vị cao trong xã hội Ả Rập. Bilal vinh dự được tiên tri Mohammed chọn là thầy tu báo giờ (một địa vị cao trong Hồi giáo) đầu tiên. Ngoài chất sử thi, phim còn có không khí kỳ ảo với sự xuất hiện của một vị thần giữa bão cát sa mạc.

"Bilal: Chiến binh sa mạc" xoay quanh người hùng Ả Rập Tác phẩm có kinh phí lên đến 30 triệu USD, được phát triển trong bảy năm. Khi ra mắt, phim được khen ngợi về chất lượng nghệ thuật, được chấm 8,6 điểm trên IMDb và giành giải "Phim truyền cảm hứng nhất" trong chương trình "Ngày phim hoạt hình" ở Liên hoan phim Cannes 2016. Các cây bút của Hollywood Reporter, Variety đều khen ngợi yếu tố kỹ thuật và chất lượng hoạt họa của tác phẩm.

Các thông số kỹ thuật về trận chiến trong phim.

Điểm nhấn của phim là một cảnh đại chiến dài đến 11 phút với 5.000 nhân vật và 1.000 chiến mã. Theo đơn vị sản xuất, từng hình ảnh phong cảnh trong phim đều được các họa sĩ vẽ lại từ ảnh chụp thực tế ngoài thiên nhiên. Chuyển động và hình dạng của cát sa mạc cũng được thể hiện trau chuốt. Hai ngôi sao Adewale Akinnuoye-Agbaje và Ian McShane tham gia lồng tiếng, còn danh ca Akon thể hiện phần nhạc phim. Phim dự kiến khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 2/2.

Ân Nguyễn