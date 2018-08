Hoàng Yến Chibi vào phim mới với vai người vợ đanh đá

Những người đẹp triển vọng của điện ảnh Việt Nam / Nàng 'hạt tiêu' cao 1,55 m của phim 'Tháng năm rực rỡ'

Thu Dung (Hoàng Yến Chibi đóng) và Trọng Quân (Quang Đăng đóng) là cặp vợ chồng vội vàng cưới do trúng tiếng sét ái tình. Sau một năm chung sống, tình cảm của Quân dần phai nhạt khi anh nhận ra vợ mình đanh đá, nói nhiều, đôi khi thô lỗ.

Trailer Kế hoạch đổi chồng Trailer phim.

Người chồng muốn ly dị nhưng không đủ can đảm thổ lộ nên bày ra một kế hoạch. Anh thuê Khương (Trương Thanh Phong đóng) - một tay chơi đào hoa - quyến rũ vợ mình ngoại tình, sau đó đến đánh ghen và chia tay. Trailer có nhiều tình tiết hài cường điệu về cuộc sống vợ chồng của hai nhân vật chính.

Poster phim.

Kế hoạch đổi chồng đánh dấu cuộc tái xuất của Hoàng Yến Chibi sau vai diễn được khen trong Tháng năm rực rỡ. Ở phim mới, cô thể hiện hình tượng khác với phim trước. Quang Đăng xuất thân vũ công, từng đóng chính phim Trùm cỏ (2015). Còn Trương Thanh Long là nhà thiết kế, gây ấn tượng với vai phụ trong Những cô gái chân dài (2004).

Tác phẩm do Trần Nhân Kiên đạo diễn, Minh Beta sản xuất, là bản remake của phim Un novio para mi mujer (A Boyfriend for My Wife) của Argentina. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 28/9.

Ân Nguyễn