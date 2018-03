Hoàng Yến Chibi làm kẻ thứ ba trong 'Cô gái đến từ hôm qua'

Vũ Cát Tường sáng tác nhạc phim 'Cô gái đến từ hôm qua' / 'Cô gái đến từ hôm qua' hé lộ hình ảnh thơ bé của nhân vật chính

Trong teaser trailer vừa ra mắt của Cô gái đến từ hôm qua, Ngô Kiến Huy thủ vai Thư Thơ Thẩn - một chàng trai vừa học kém vừa ham chơi. Anh phải lòng Việt An (Miu Lê) - cô bạn học mới xinh đẹp - ngay khi nàng bước vào lớp. Tuy nhiên, Việt An luôn giữ thái độ lạnh lùng với anh chàng tội nghiệp.

* Teaser trailer 2 "Cô gái đến từ hôm qua"

Teaser trailer "Cô gái đến từ hôm qua"

Để cưa cẩm Việt An, Thư nhờ đến sự tư vấn của cậu bạn Hải gầy (Jun Phạm). Mặc dù vậy, Hồng Hoa (Hoàng Yến Chibi) - bạn thân của Việt An - lại trở thành "kỳ đà cản mũi" trong chuyện tình của hai người. Khi Thư rủ Việt An xem phim, Hồng Hoa thản nhiên đi cùng khiến anh chàng chẳng thể thổ lộ được gì.

Đoạn phim ngắn có nhiều cảnh gợi nhớ thời học trò tinh nghịch như những lần đi học muộn, chàng trai vội vã ném gói kẹo vào giỏ xe cô bạn… Ngoài ra, cặp sao nhí Minh Khang - Hà Mi xuất hiện trong một trích đoạn ngắn ở cuối phim - phần nào hé lộ quá khứ của các nhân vật chính.

Một cảnh lãng mạn trong phim.

Giai điệu vang lên trong teaser trailer là ca khúc mới Ngồi hát đỡ buồn, do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác và Trúc Nhân trình bày. Trước đây, êkíp sản xuất phim cũng công bố việc ca sĩ Vũ Cát Tường sẽ sáng tác bài hát chủ đề của phim - Cô gái đến từ hôm qua.

Cô gái đến từ hôm qua là tác phẩm thứ hai của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành phim điện ảnh sau Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Sách bán được hơn 200.000 bản từ năm 1990 đến nay và được Đại học Moscow State biên soạn xuất bản 2012, trở thành giáo trình giảng dạy tiếng Việt ở các đại học tại Liên Bang Nga.

* Ca khúc "Cô gái đến từ hôm qua"

Ca khúc "Cô gái ngày hôm qua" Dự án điện ảnh được thực hiện bởi Phan Gia Nhật Linh - đạo diễn phim Em là bà nội của anh. Theo anh, tác phẩm mới không đơn thuần là một phim tình cảm lãng mạn về học trò mà còn có nhiều phân đoạn mang chất giả tưởng. Phim quy tụ các diễn viên như Jun Phạm, Hoàng Yến Chibi, Hạ Anh, Lan Phương, Tú Vi, Văn Anh... cùng hai ca sĩ nổi tiếng thập niên 1990 là Ngọc Linh và Thủy Tiên.

Tác phẩm dự kiến khởi chiếu ngày 21/7.

Ân Nguyễn