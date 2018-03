'Mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản' lột xác với vai nghiện sex / 'Mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản' sắp kết hôn

Norika Fujiwara đóng chính trong phim Sleepless Pearl, phát trên đài NTV (Nhật Bản). Cô vào vai họa sĩ độc thân 45 tuổi, đối diện những phiền não của thời kỳ mãn kinh. Cô trải qua mối tình với một người đàn ông có vợ (Takeshi Masu đóng) đồng thời vướng mắc tình cảm với chàng trai phục vụ ở quán cà phê do Nobuyuki Suzuki (sinh năm 1992) đảm nhiệm.

* Norika Fujiwara và Takeshi Masu trong "Sleepless Pearl"

Hoa hậu Nhật Bản gây xôn xao khi đóng loạt cảnh nóng

Trong tập phát sóng mới đây, Norika Fujiwara có cảnh khỏa thân bên Nobuyuki Suzuki và mặn nồng cùng Takeshi Masu.

Trang On bình luận đoạn khỏa thân là cảnh táo bạo nhất trên màn ảnh của Norika Fujiwara. Trang ET viết cảnh quay của Hoa hậu Nhật Bản không khác hình ảnh trong phim cấp ba.

Người đẹp 46 tuổi khỏa thân đóng cảnh giường chiếu cùng tài tử kém 21 tuổi.

Norika Fujiwara sinh năm 1971, đăng quang Hoa hậu Nhật Bản năm 1992. Cô là biểu tượng gợi cảm làng giải trí Nhật thập niên 1990. Người đẹp từng tham gia nhiều phim như Survival Family, Someday on the Ahiru Bus, Can't Help Falling for Losers...

Norika Fujiwara kết hôn lần đầu năm 2008 cùng diễn viên Jinnai Tomonori, quan hệ vợ chồng chỉ kéo dài hai năm. Người đẹp kết hôn lần hai năm 2016.

Như Anh