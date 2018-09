Henry Cavill được dự đoán mất vai Superman

Ben Affleck đứng trước nguy cơ mất vai Batman / Dàn sao Hollywood quy tụ trong 'Justice League'

Theo nguồn tin của Hollywood Reporter, Henry Cavill không còn nằm trong chiến lược của đơn vị. Họ đang chuẩn bị thực hiện phim điện ảnh về Supergirl - em họ của Superman và có năng lực gần giống anh - như giải pháp thay thế. Kế hoạch làm phim riêng mới về Superman nhiều khả năng bị hủy bỏ, ít nhất đến khi hãng tìm được người thay anh.

Siêu anh hùng chiến đấu giữa thành phố tan hoang trong 'Justice League' Trailer "Justice League" - phim gần nhất có Superman.

Hãng Warner Bros. cũng bỏ dự định cho Superman xuất hiện với vai khách mời trong phim siêu anh hùng Shazam!, dự kiến công chiếu năm 2019. Một thành viên giấu tên của Warner Bros. chia sẻ: "Superman giống như James Bond, sau một thời gian phải tìm diễn viên mới". Tuy nhiên, đại diện đơn vị và Henry Cavill chưa chính thức xác nhận thông tin.

Henry Cavill sinh năm 1983, bắt đầu đóng vai này từ Man of Steel (2013) - tác phẩm mở đầu Vũ trụ Điện ảnh DC (thuộc Warner Bros.). Nhân vật của anh được xây dựng theo hướng đen tối hơn so với các Superman trước, gây phản ứng trái chiều từ fan.

Henry Cavill (phải) và Ben Affleck - tài tử thủ vai Batman - được cho là những người đầu tiên mất vai trong Vũ trụ Điện ảnh DC.

Năm nay, truyền thông Âu Mỹ cho rằng hãng Warner Bros. đang cải tổ mạnh Vũ trụ Điện ảnh DC sau nhiều thất bại. Ngoài Wonder Woman (2017), các phim điện ảnh gần đây của DC thường không được giới phê bình đánh giá cao. Năm ngoái, Justice League - kể về nhóm người hùng có Superman - chỉ được 40% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Tác phẩm thu 657 triệu USD, chưa bằng một nửa so với The Avengers (2012), phim về nhóm anh hùng của Marvel - hãng cạnh tranh với DC.

Ân Nguyễn