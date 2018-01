Helen Mirren thủ vai nữ hoàng có 22 người tình

10 series phim Âu Mỹ triển vọng năm 2018 / 10 series nổi tiếng chắp cánh cho phim điện ảnh

Trên Guardian, Helen Mirren chia sẻ: "Tôi rất hào hứng hóa thân thành một người phụ nữ đã thâu tóm và giữ quyền lực lớn lao. Bà đã định nghĩa lại các luật lệ về việc cai trị của phụ nữ, và thành công đến nỗi được gắn chữ "vĩ đại" (great) vào tên gọi". Minh tinh sinh năm 1946, từng đoạt Oscar với vai nữ hoàng Elizabeth II trong phim The Queen (2006).

Helen Mirren là diễn viên có duyên với các vai nữ hoàng.

Loạt phim về Catherine Đại đế (Catherine the Great) do HBO sản xuất, Philip Martin đạo diễn và Nigel Williams viết kịch bản. Phim dự kiến gồm bốn tập, bắt đầu ghi hình trong năm nay và phát sóng năm 2019. Câu chuyện xoay quanh những ngày cuối đời của nữ hoàng và tình yêu bà dành cho tướng Grigory Potemkins. Theo hãng phim, tác phẩm sẽ phản ánh một triều đại nhiều biến động về quyền lực và đầy dục tính.

* Helen Mirren trong "The Queen"

Trailer The Queen - Helen Mirren Catherine Đại đế (1729 - 1796) là một trong các chính trị gia nổi bật nhất thế kỷ 18. Bà vốn là hoàng hậu Nga, lên ngôi sau khi lật đổ chồng mình là Peter Đệ Tam. Nữ hoàng cai trị nước Nga từ năm 1762 đến khi mất, mở rộng lãnh thổ, cải cách chính trị và đỡ đầu nhiều ngành nghệ thuật. Giai đoạn này được gọi là thời hoàng kim của Đế chế Nga. Chân dung nữ hoàng Catherine.

Trong đời tư, Catherine nổi tiếng phóng đãng và được ghi nhận có đến 22 người tình chính thức. Nhiều người trong số đó trẻ hơn bà đáng kể và được cất nhắc lên vị trí cao trong triều. Số nhân tình đông đảo và thói quen sưu tầm các tạo vật khiêu dâm khiến bà bị học giả Philip Longworth gọi là "kẻ cuồng dâm" trong cuốn The Three Empresses: Catherine I, Anne and Elizabeth of Russia. Nhân vật này từng do Catherine Zeta-Jones và Yuliya Snigir thể hiện trong phim truyện truyền hình và series.

Ân Nguyễn