Hậu trường cháy nổ, hành động trong phim 'Người bất tử'

Tác phẩm mới của đạo diễn Victor Vũ kể về một người đàn ông sống qua ba thế kỷ nhờ bùa ngải. Trong suốt hành trình, anh phải liên tục chống trả kẻ thù, dẫn tới nhiều cảnh chiến đấu quyết liệt. Các yếu tố về hành động, cháy nổ là điểm nhấn, làm tăng kịch tính.

Hậu trường hành động, cháy nổ Người bất tử Hậu trường phim "Người bất tử".

Đạo diễn hành động là Vincent Wang - chuyên gia chỉ đạo nhiều phim Hollywood như Doctor Strange, The Great Wall, Now You See Me 2. Đây là lần thứ hai anh hợp tác với Victor Vũ sau Lôi Báo. Vincent muốn các cảnh đánh đấm được cascadeur và diễn viên thực hiện chứ không dùng kỹ xảo.

Nhân vật Hùng có khả năng hồi phục vết thương nhưng không có siêu sức mạnh và vẫn bị đau đớn như người thường. Vì vậy, chuyên gia yêu cầu các pha ra đòn phải chân thực, không được quá yếu hoặc quá lố về lực. Trên trường quay, anh hướng dẫn diễn viên và cascadeur cách ra đòn và thể hiện động tác đúng mực.

Vincent Wang (giữa) trên phim trường "Người bất tử".

Với chủ đề bùa ngài và chuyện nhân vật chính nhiều lần bị thương, tổ hóa trang có vai trò quan trọng. Đảm nhận khâu này là Lilian Trần - nghệ sĩ từng tham gia nhiều phim quốc tế. Cô chia sẻ điểm khó khăn nhất ở phim này là thời tiết nắng nóng và những cảnh có liên quan đến nước - khiến lớp hóa trang dễ bong ra.

Ở hầu hết cảnh cháy nổ của Người bất tử, đạo diễn dùng chất hóa học để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, ở đoạn cao trào khi căn nhà trên bờ biển nổ tung, Victor Vũ quyết định dùng xăng - vật liệu nguy hiểm hơn nhưng khiến cảnh quay hoành tráng. Ê-kíp cháy nổ đến từ Thái Lan của chuyên gia Pi Pong phụ trách khâu này.

