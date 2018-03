Hậu trường cảnh Scarlett Johansson khoe thân ở phim mới

Scarlett Johansson mặc 'áo tàng hình' hành động trong phim mới / Scarlett Johansson khổ vì 'váy tàng hình' khi đóng robot sinh học

Ghost in the Shell là phim hành động, khoa học viễn tưởng chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của Nhật. Minh tinh Scarlett Johansson hóa thân thành một robot sinh học có cơ thể cấu tạo từ máy móc trừ bộ não và xương sống.

Một trong những trích đoạn quan trọng của phim là khi nhân vật này được hình thành. Từ chiếc hồ chứa dung dịch trắng đục, cơ thể cô trồi lên, sau đó lớp vỏ bọc như kén tằm bên ngoài vỡ ra phô bày thân thể cô.

* Cảnh Scarlett Johansson "khỏa thân" khi tách vỏ

Scarlett Johansson không trực tiếp thực hiện cảnh này, thay vào đó là một mô hình. Khung xương được dựng theo đúng chiều cao của nữ diễn viên sinh năm 1984, bao gồm 1.400 mảnh ghép. Sau đó, một lớp cơ bắp và da nhân tạo được phủ bên ngoài để hình thành cơ thể của cô.

Một xác giả khác được ngâm vào dung dịch trắng đục trong cảnh trồi lên. Công nghệ kỹ xảo CGI (tạm dịch là công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) tạo ra hiệu ứng tách vỏ, kết hợp hai cơ thể giả cùng biểu cảm của nữ diễn viên.

* Hậu trường thực hiện cảnh tách vỏ

Một tâm điểm khác của phim là chiếc áo tàng hình màu nude ôm sát cơ thể của nhân vật chính, giống một lớp da thứ hai khiến cô trở nên vô hình.

Ê-kíp không muốn hình tượng nhân vật trở nên quá gợi dục. Trên IGN, nhà sản xuất Avi Arad nói: “Chúng tôi không muốn vờ như cô ấy đang khỏa thân. Chiếc áo mượn vài ý tưởng của đường nối giữa các tấm bảng”. Scarlett Johansson chia sẻ: “Thiếu tá không có bản năng tình dục. Cô ấy đang gặp khủng hoảng trong việc xác định nhân dạng”.

Thay vì sử dụng công nghệ CGI, các chuyên gia phục trang Kurt Swanson và Bart Mueller tạo ra một bộ áo thật sự cho Johansson. Họ dùng máy quét để xác định số đo nữ diễn viên và tạo ra thiết kế ăn khớp cơ thể cô. Vật liệu silicon được chọn vì không quá khó tìm, có thể chuyển động như da người, đồng thời không bị xếp nếp khi nhân vật di chuyển.

* Scarlett Johansson mặc "áo tàng hình" hành động

Chiếc áo mất khoảng 6-8 tuần để thực hiện và Scarlett Johansson phải mặc nó trong nhiều cảnh hành động. Trong cuộc họp báo ra mắt trailer ở Tokyo, nữ diễn viên chia sẻ: “Ngay khi vào vai, tôi đã rất sợ mặc bộ đồ này. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ rất khó chịu vì nó trong lúc diễn. Lúc ra trường quay có đỡ hơn nhưng vẫn khó chịu. Cơ chế hoạt động của bộ váy này là nó tăng giảm nhiệt độ theo môi trường xung quanh. Tôi theo đó cũng bị lúc nóng, lúc lạnh".

Trong vài năm gần đây, Scarlett Johansson đảm nhận nhiều vai diễn hành động được đánh giá cao như Lucy (phim Lucy) và Black Widow (trong vũ trụ điện ảnh Marvel). Mặc dù vậy, sự lựa chọn cô cho vai chính trong Ghost in the Shell từng gây tranh cãi vì nhân vật trong truyện tranh vốn là người da vàng.

Scarlett Johansson và tạo hình gốc của nhân vật

Ghost in the Shell là loạt truyện ăn khách của nhà văn Masamune Shirow, xuất bản từ năm 1989. Tác phẩm sau đó được chuyển thể thành các phim hoạt hình là Ghost in the Shell (1995), Ghost in the Shell 2: Innocence (2004) và Ghost in the Shell: The New Movie (2015).

Phim lấy bối cảnh ở thế giới tương lai vào năm 2029, khi khoa học kỹ thuật đã phát triển đến đỉnh điểm, xoay quanh một nàng robot lai người (cyborg). Cô là trưởng nhóm Section 9 - cơ quan chuyên đảm nhiệm việc điều tra các hành động tội phạm công nghệ cao.

Ân Nguyễn