‘Harry Potter’ đánh bại ‘Chạng vạng’

Diễn viên Daniel Radcliffe trong "Harry Potter và Hoàng tử Lai". Ảnh: Warner Bros.

Series Harry Potter chỉ thua Chạng vạng (Twilight) ở doanh thu bán băng đĩa nhạc trong phim. Nguyên nhân là phim của đạo diễn Catherine Hardwicke dùng các ca khúc nhạc pop, còn Harry Potter dùng các bản nhạc của nhà soạn nhạc John Williams.

Tất cả 7 tập truyện Harry Potter đã bán được hơn 53 triệu bản. Series Chạng vạng chỉ mới tiêu thụ được 25 triệu bản. Tại phòng vé, dù Chạng vạng thu về 36 triệu USD cho ngày đầu công chiếu tại thị trường Bắc Mỹ, nhưng không so được Sorcerer's Stone (Harry Potter và Hòn đá phù thủy) hay Chamber of Secrets (Harry Potter và phòng chứa bí mật). Con số hơn 190 triệu USD (đã điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát) đâu phải dễ vượt qua.

Tập phim mới nhất về cậu bé phù thủy - Harry Potter and the Half-Blood Prince (Harry Potter và Hoàng tử Lai) - đã thu về 22 triệu USD chỉ sau một đêm công chiếu tại Mỹ hôm 16/7, nhận được lời khen ngợi của cả giới phê bình và khán giả. Phim sẽ ra mắt khán giả VN từ 24/7. Con số này cao hơn phim The Dark Knight (Kỵ sĩ bóng đêm) với 18 triệu USD hay Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith với 17 triệu USD.

Hình vẽ trong tập truyện "Chạng vạng" sắp phát hành. Ảnh: EW.

Tuy nhiên, Harry Potter lại chậm chân hơn Twilight, khi bộ truyện về mối tình siêu lãng mạn của ma ca rồng Edward và cô nữ sinh Bella hậu đậu đang được chuyển thể thành tiểu thuyết có hình (graphic novel). Phần hình ảnh do họa sĩ Young Kim của Hàn Quốc chịu trách nhiệm, nhưng nữ văn sĩ Catherine Mayer cũng can thiệp rất sâu vào quá trình sáng tác này. Cô chỉnh sửa từng hình ảnh của Kim, xây dựng nhân vật theo đúng những gì cô tưởng tượng chứ không dựa vào hình tượng của hai diễn viên Robert Pattinson và Kristen Stewart.

