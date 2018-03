Harrison Ford tái xuất làm người hùng Indiana Jones ở tuổi 73

Harrison Ford trở lại phần 2 'phim viễn tưởng của mọi thời đại' / Harrison Ford sắp cưới vợ thứ ba

Hãng Walt Disney công bố Harrison Ford tái hợp với đạo diễn Steven Spielberg trong phần năm loạt phim hành động và phiêu lưu - Indiana Jones. Lịch phát hành phim dự kiến là tháng 7/2019.

Harrison Ford làm người hùng phiêu lưu ở tuổi 73.

"Indiana Jones là một trong những người hùng vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh và chúng tôi nóng lòng đưa nhân vật này trở lại màn bạc", Alan Horn - Giám đốc hãng Disney - bày tỏ.

Phần năm ra mắt vào năm 2019 - 11 năm sau phần bốn - Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008). Trong phần bốn, Jones đoàn tụ với tình cũ và phát hiện mình có con trai trưởng thành. Phim từng nhận khen chê lẫn lộn. Hai ngôi sao xuất hiện trong phần trước - Karen Allen và Shia LaBeouf - chưa biết có vào phim mới hay không.

Indiana Jones là loạt phim phiêu lưu do George Lucas sáng tạo. Sau 45 năm, bốn phần phim thu về hơn 2 tỷ USD toàn cầu và tạo ra lượng fan đông đảo. Thành công của các tác phẩm điện ảnh giúp kéo theo series truyền hình The Young Indiana Jones Chronicles và các chương trình ăn theo trong công viên Disney Land. Năm 2013, Disney mua bản quyền phân phối nhượng quyền từ Paramount Pictures.

Indiana Jones là loạt phim gắn bó của Harrison Ford và đạo diễn Steven Spielberg.

Indiana Jones cũng là một trong ba vai diễn làm nên tên tuổi Harrison Ford. Tài tử 73 tuổi từng đóng nhân vật nhà khảo cổ ưa mạo hiểm từ phần đầu tiên năm 1981 - Raiders of the Lost Ark. Khi đó ông 38 tuổi.

Dự án mới khởi động ngay sau thành công của Star Wars: The Force Awakens. Ra mắt năm ngoái, Star Wars 7 trở thành phim ăn khách thứ ba toàn cầu mọi thời đại. Trong Star Wars, Harrison Ford đóng vai lái buôn xuyên ngân hà Han Solo.

Vũ Văn Việt