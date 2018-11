Hành trình Lady Gaga có vai chính đầu tay trong 'A Star is Born'

Lady Gaga mặc váy khoét ngực lên thảm đỏ / Bradley Cooper hát cùng Lady Gaga trong phim mới

Trong phim A Star is Born vừa ra rạp, Lady Gaga đóng cùng tài tử Bradley Cooper. Cô vào vai ca sĩ trẻ Ally, được nhân vật của Bradley giúp đỡ, tìm ánh hào quang trên sân khấu. Dù lần đầu đóng vai chính, Lady Gaga có diễn xuất tự nhiên, như thể tái hiện chính cô trên màn ảnh. Cơ hội này đến tay nữ ca sĩ như một duyên "trời định".

Đầu năm 2011, đạo diễn Clint Eastwood bước vào giai đoạn đàm phán để thực hiện bản làm lại của phim A Star is Born, từng nổi tiếng dưới bàn tay nhào nặn của William Wellman vào năm 1937. Nhưng dự án liên tục gặp trục trặc khi nữ chính được nhắm tới, Beyonce, mang thai. Dàn sao nam đình đám Russell Crowe, Will Smith, Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Tom Cruise, Johnny Depp... lần lượt không thể đàm phán vai diễn với nhà sản xuất. Trước khi Bradley Cooper được chọn vào vai chính, nữ chính Beyonce xin rút khỏi đoàn phim. Đạo diễn Clint Eastwood bận rộn với những bộ phim khác và không còn thời gian cho dự án nhiều rắc rối như A Star is Born.

Theo Telegraph, Bradley Cooper nói với hãng Warner Bros. về mong muốn được đạo diễn tác phẩm. Tuy nhiên, nhà sản xuất còn nhiều băn khoăn về việc tìm đúng cặp sao nam và nữ chính thích hợp với phim.

Một tối tháng 4/2016, Bradley Cooper tham gia bữa tiệc từ thiện do tỷ phú Sean Parker tổ chức tại dinh thự ở Beverly Hills. Màn biểu diễn cuối cùng đêm ấy là của Lady Gaga với tác phẩm La Vie en Rose. Bradley Cooper nhớ lại đêm định mệnh trong cuộc phỏng vấn với Telegraph, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Venice 2018: "Khi cô ấy bắt đầu hát, thời gian như ngừng lại. Ngày hôm sau, tôi tới gặp Lady Gaga. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ tham gia bộ phim và bài hát La Vie en Rose chắc chắn là cách chúng tôi gặp nhau trong tác phẩm".

Lady Gaga hát 'La Vie en Rose' Lady Gaga hát "La Vie en Rose".

Dù Bradley Cooper đã chọn Lady Gaga, hãng Warner Bros. vẫn băn khoăn về vai nữ chính. Để chứng minh, tài tử tới nhà Gaga ở Malibu, quay thử một cảnh bằng điện thoại, trong đó có đoạn họ hát cùng nhau, diễn một phần kịch bản. Khi Bradley đến, Lady Gaga trang điểm đậm, sẵn sàng ghi hình. Nhưng tài tử quyết định để cô tẩy trang, diễn với mặt mộc. Video chinh phục nhà sản xuất, Gaga được chọn. Bradley được cấp 38 triệu USD thực hiện bộ phim và 42 ngày để quay.

Với Lady Gaga, việc đóng vai chính vốn quá thành công qua diễn xuất của các đàn chị như Janet Gaynor, Judy Garland hay Barbra Streisand... là áp lực. Bradley Cooper cũng không kém phần căng thẳng khi lần đầu làm đạo diễn, lại là phiên bản làm lại của tác phẩm cổ điển và quá nổi tiếng. Bradley Cooper nói: "Có những dự án bạn có thể thử và tự nhủ, nó không thành công nhưng cũng không sao. Nhưng có những phim bạn bị so sánh với phiên bản cũ. Và A Star is Born là một trường hợp như vậy. Nếu không làm tốt, chúng tôi biết nó sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của cả hai". Lady Gaga nói: "Mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ". Cô không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, trước đó chỉ đóng vai khách mời trong một số tác phẩm truyền hình.

Bradley Cooper và Lady Gaga đổi chỗ cho nhau, một diễn viên hóa thân thành nhạc sĩ, một ca sĩ lần đầu nhận vai chính trong phim.

A Star is Born kể câu chuyện về bản chất của sự nổi tiếng và những góc tối của người nghệ sĩ. Một ca sĩ thành danh phát hiện tài năng của cô gái trẻ tuổi và đưa cô lên thành ngôi sao. Với Lady Gaga, nhân vật Ally gợi nhớ hình ảnh bản thân cô đầu những năm 2000, khi chưa có tên tuổi và sáng tác nhạc cho những nghệ sĩ như Britney Spears hay nhóm Pussycat Dolls. Trước ống kính máy quay, nỗi sợ về diễn xuất được Gaga biến thành nỗi lo lắng của nhân vật.

A Star is Born (Vì sao vụt sáng) Trailer "A Star is Born".

Ở cảnh ca sĩ Jackson đẩy Ally ra sân khấu trước hàng nghìn người ở sân vận động, cử chỉ, nỗi sợ hãi trên khuôn mặt được Gaga thể hiện từ chính trải nghiệm của bản thân. "Khi bạn thấy biểu cảm đó, bạn sẽ biết đó là nỗi sợ hãi thực sự của tôi khi quay phim. Lúc đó, tôi được quay một bộ phim với Bradley Cooper và tôi vô cùng lo lắng", Gaga kể.

Bradley Cooper và Lady Gaga - "The Shallow" Phân cảnh nhân vật của Lady Gaga lần đầu bước ra sân khấu biểu diễn.

Thế nhưng, Bradley Cooper và Lady Gaga tìm thấy sự ăn ý trên phim trường. Bradley Cooper là diễn viên, cố gắng hóa thân thành ca sĩ. Còn Gaga là ca sĩ, loay hoay với những bài học diễn xuất. "Trên màn ảnh, hai chúng tôi dường như khám phá điều gì đó về nhau và ở thực tế, chúng tôi cũng trải nghiệm điều đó khi thực hiện các cảnh quay. Có nhiều phân đoạn dường như chúng tôi không phải diễn, mà thực sự nó như vậy. Chúng tôi đổi chỗ cho nhau, cứ như Bradley bắt tay tôi và nói: 'Giờ em là diễn viên, còn anh là nhạc sĩ'", Lady Gaga nói trên Telegraph.

Tác phẩm của Bradley Cooper và Lady Gaga lần đầu hợp tác ra rạp tại Việt Nam từ ngày 6/10.

Thùy Liên