‘Hành tinh khỉ’ tuần thứ hai liên tiếp đứng đầu Bắc Mỹ

‘Hành tinh khỉ’ tập kích các phòng vé Bắc Mỹ / 'Dawn of the Planet of the Apes' - cuộc cách mạng của loài khỉ

Trên bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này, ba bộ phim đáng chú ý ra mắt cuối tuần qua, bao gồm Planes: Fire & Rescue, Sex Tape và The Purge: Anarchy, đều có mặt. Nhưng đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia, không bộ phim nào soán được ngôi vị của Dawn of the Planet of the Apes. Tập phim tiếp theo về những chú khỉ nổi dậy đạt doanh thu 36 triệu USD trong tuần thứ hai ra rạp tại Bắc Mỹ.

Những chú khỉ vẫn là "bá chủ" phòng vé Bắc Mỹ tuần này.

Dawn of the Planet of the Apes là phần tiếp theo của Rise of the Planet of the Apes ra mắt năm 2011. Với kinh phí lên tới 170 triệu USD, đây là một trong những phim bom tấn được mong chờ nhất năm nay. Sau màn ra mắt khả quan, doanh thu tuần này của Rise of the Planet of the Apes giảm 50,4% so với tuần trước. Hiện doanh thu của phim đạt 240,5 triệu USD trên toàn cầu.

Vị trí thứ hai thuộc về The Purge: Anarchy. Đây là phần tiếp theo của The Purge, bộ phim từng là hiện tượng trong năm 2013. Lấy bối cảnh thế giới tương lai, The Purge: Anarchy tiếp tục là những câu chuyện kinh hoàng trong “12 giờ thanh trừng” - quãng thời gian để con người có thể tự do giải thoát mọi cảm xúc tiêu cực. Trong 12 tiếng này, các hành vi phạm tội (bao gồm cả giết người) đều không bị truy xét trước pháp luật.

Trong tuần ra mắt, The Purge: Anarchy thu về 28,4 triệu USD tiền vé. Đây là mức doanh thu mở màn cao nhất của một bộ phim kinh dị trong năm 2014. So với phần một, doanh thu mở màn của phần hai ít hơn gần 6 triệu USD. Tuy nhiên, so với kinh phí sản xuất là 9 triệu USD thì The Purge: Anarchy vẫn có một màn ra mắt thành công.

Phim kinh dị "The Purge: Anarchy".

Đứng thứ ba là tác phẩm hoạt hình Planes: Fire & Rescue của hãng Disney. Trong bộ phim này, khán giả có dịp gặp lại những chiếc máy bay đầy màu sắc từng ra mắt năm 2013. Ở phần hai, Dusty phát hiện ra sự nghiệp đua máy bay của mình có nguy cơ chấm dứt vì những hỏng hóc. Khi đang mất phương hướng, Dusty lạc vào một trạm cứu hỏa cháy rừng, nơi anh làm quen với những người bạn mới, tốt bụng, dũng cảm và tận tâm với công việc. Dần dần, Dusty quên đi nỗi buồn, hòa nhập cùng đội cứu hỏa và khám phá ra giá trị thực sự của cuộc sống.

18 triệu USD là doanh thu mở màn của Planes: Fire & Rescue tại Bắc Mỹ, ít hơn phần một 4 triệu USD. Trên toàn thế giới, bộ phim này thu về 27 triệu USD tiền vé, một mức doanh thu thấp hơn kỳ vọng khi chi phí sản xuất là 50 triệu USD. Planes: Fire & Rescue đã đến với khán giả Việt Nam từ hôm 18/7.

Ở vị trí thứ tư, Sex Tape là phim mới ra mắt cuối cùng có tên trong Top 10. Nội dung phim xoay quanh đôi vợ chồng Annie và Jay, những người rơi vào tình trạng “thiếu lửa” trong chuyện chăn gối. Để hâm nóng tình yêu, họ quyết định quay lại cảnh ân ái của mình. Nhiều tình huống dở khóc dở cười bắt đầu xảy ra khi video clip “nóng” này bị phát tán ra bên ngoài và hai vợ chồng phải tìm cách xóa dấu vết.

Jason Segel và Cameron Diaz trong phim hài "Sex Tape".

Với sự hội ngộ của bộ đôi Cameron Diaz và Jason Segel kể từ sau một bộ phim hài khác là Bad Teacher, Sex Tape đạt doanh thu 15 triệu USD trong tuần đầu ra mắt. Doanh thu của bộ phim hài này trên thế giới là 18 triệu USD, con số không cao so với 40 triệu USD kinh phí làm phim.

Những vị trí còn lại trong Top 10 tuần này thuộc về Transformers: Age of Extinction, Tammy, 22 Jump Street, How to Train Your Dragon 2, Maleficent và Earth to Echo.

Tuần tới, bảng xếp hạng phim ăn khách chắc chắn sẽ có những xáo trộn lớn khi có nhiều bộ phim ra mắt cuối tuần này. Vị trí số một có thể sẽ đổi chủ khi bom tấn Hercules ra rạp. Các bộ phim đáng chú ý khác gồm có Lucy, Magic in the Moonlight, A Most Wanted Man và Very Good Girls.

Top 10 phim ăn khách Bắc Mỹ tuần này:

1. Dawn of the Planet of the Apes – Fox - 36 triệu USD

2. The Purge: Anarchy - Universal - 28,4 triệu USD

3. Planes: Fire & Rescue – Disney - 18 triệu USD

4. Sex Tape - Sony - 15 triệu USD

5. Transformers: Age of Extinction - Paramount - 10 triệu USD

6. Tammy - Warner Bros./New Line – 7,6 triệu USD

7. 22 Jump Street - Sony/MGM – 4,7 triệu USD

8. How to Train Your Dragon 2 - Fox/DWA – 3,8 triệu USD

9. Maleficent – Disney – 3,3 triệu USD

10. Earth to Echo – Relativity – 3,26 triệu USD

Thanh Hải