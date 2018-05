Hai phim Việt và 13 phim ngoại ra mắt trong tháng 5

'Nhắm mắt thấy mùa hè' - phim tình cảm Việt Nam quay ở Nhật / 11 phim điện ảnh Việt hứa hẹn gây chú ý năm 2018

Death Wish (Thần chết)

Ngày khởi chiếu: 4/5

Thể loại: Hành động

Trailer Death Wish (Thần chết) Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của ngôi sao hành động Bruce Willis. Ông thủ vai Paul Kersey - một bác sĩ phẫu thuật sống yên ấm với vợ con ở Chicago (Mỹ). Một ngày nọ, ba kẻ bịt mặt xuất hiện trong bữa ăn tối của gia đình và bắn vợ con ông. Khi cảnh sát bất lực trong việc tìm thủ phạm, Paul tự mình đi tìm kiếm công lý. Phim do Eli Roth đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết Death Wish (1972) của Brian Garfield.

Love, Simon (Thương mến, Simon)

Ngày khởi chiếu: 4/5

Thể loại: Tình cảm - Hài

Love, Simon (Thương mến, Simon) Phim do Greg Berlanti đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết Simon vs. the Homo Sapiens Agenda của Becky Albertalli. Câu chuyện xoay quanh Simon (Nick Robinson đóng) - một nam sinh đồng tính giữ kín thân phận. Cậu vừa phải cân bằng giữa gia đình và việc học, vừa phải tìm kiếm danh tính một người cậu phải lòng qua chương trình trên mạng. Trong lúc đó, một kẻ khác đe dọa tiết lộ giới tính của Simon cho cả trường. Giới phê bình khen ngợi tác phẩm với 92% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Love, Chunibyo & Other Delusions! Take on Me (Tuổi mới lớn mộng mơ)

Ngày khởi chiếu: 4/5

Thể loại: Tình cảm - Hài

Love, Chunibyo & Other Delusions! Take on Me (Tuổi mới lớn mộng mơ) Phim hoạt hình Nhật dựa trên tiểu thuyết Love, Chunibyo & Other Delusions của Torako. Câu chuyện xoay quanh Rikka - một nữ sinh viên năm thứ ba sắp đến kỳ thi. Toka - chị gái Rikka - sắp chuyển đến Italy làm việc và quyết định sẽ đưa cô đến sống cùng. Yuta - bạn trai Rikka - nghĩ rằng họ sắp phải chia tay nên cùng cô du lịch khắp Nhật Bản.

11 niềm hy vọng

Ngày khởi chiếu: 11/5

Thể loại: Thể thao - Tâm lý

11 niềm hy vọng Câu chuyện lấy bối cảnh giả định ở một thành phố biển của Việt Nam - nơi diễn ra giải bóng đá uy tín giữa các nước trong khu vực. Phong (Nhan Phúc Vinh đóng) là một cầu thủ dự bị yêu bóng đá nhưng luôn bị gia đình ngăn cản. Trên hành trình khoác áo đội tuyển, anh và đồng đội bị đẩy vào những cám dỗ khôn lường, buộc phải đấu tranh vì màu cờ sắc áo. Phim còn sự tham gia của NSƯT Võ Hoài Nam, NSƯT Công Ninh, Thanh Tú...

Rolling to You (Lăn đến bên em)

Ngày khởi chiếu: 11/5

Thể loại: Tình cảm - Hài

Rolling to You - phim tình cảm pha hài về doanh nhân giả đi xe lăn để "cưa" gái

Phim Pháp kể về Jocelyn (Franck Dubosc) - một doanh nhân trung niên thành đạt và đào hoa. Để tán tỉnh một y tá xinh đẹp, anh đóng giả làm người bị liệt chân, phải đi xe lăn. Tuy nhiên, cô gái lại giới thiệu anh với Florence (Alexandra Lamy) - người chị gái khuyết tật của mình.

I Kill Giants (Đại chiến gã khổng lồ)

Ngày khởi chiếu: 11/5

Thể loại: Giả tưởng - Kịch tính

I Kill Giants (Đại chiến gã khổng lồ) Tác phẩm do Joe Kelly đạo diễn, dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của Kelly và Ken Niimura. Barbara Thorson (Madison Wolfe đóng) là một thiếu niên sống với gia đình, tự nghĩ ra một thế giới tưởng tượng, trong đó có những gã khổng lồ từ thế giới khác chuẩn bị tấn công thị trấn của cô. Dù bị mọi người xa lánh, cô tin rằng những gì mình nghĩ là có thật.

You Shall Not Sleep (108 giờ kinh hoàng)

Ngày khởi chiếu: 18/5

Thể loại: Kinh dị

You Shall Not Sleep (108 giờ kinh hoàng) Tại một bệnh viện tâm thần bỏ hoang, một nhóm diễn viên đến trải nghiệm chứng mất ngủ và chuẩn bị cho vở diễn sắp tới. Sau nhiều đêm thức trắng, họ bị biến đổi sâu sắc về khả năng tiếp nhận thế giới và cảm nhận sự tồn tại của các năng lượng kỳ dị. Nhiều năm sau, một nữ diễn viên tên Bianca (Eva De Dominici) được mời tham gia thử nghiệm này.

Deadpool 2

Ngày khởi chiếu: 18/5

Thể loại: Hành động - Hài

Trailer Deadpool 2 giễu nhại Thanos và vũ trụ điện ảnh DC

Tác phẩm là phần hai của phim siêu anh hùng gây sốt hồi năm 2016. Deadpool (Ryan Reynolds đóng) - người hùng hài hước, có tính cách lập dị - đang sống ổn định thì Cable (Johs Brolin đóng) - một dị nhân đến từ tương lai - xuất hiện, lùng giết một dị nhân trẻ. Để bảo vệ đứa bé, Deadpool thành lập một biệt đội mang tên X-Force với các dị nhân trẻ.

Ân Nguyễn