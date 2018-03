Hai dự án phim Việt tham dự LHP Cannes 2017

15 dự án phim tham gia The Cinefondation’s Atelier 2017 Cu Li Never Cries, đạo diễn Phạm Ngọc Lân (Việt Nam)

Taste, đạo diễn Lê Bảo (Việt Nam)

Sew the Winter to My Skin, đạo diễn Jahmil X.T. Qubeka (Nam Phi)

Day After Tomorrow, đạo diễn Kamar Ahmad Simon (Bangladesh)

Ningdu, đạo diễn Lei Lei (Trung Quốc)

Teenage Jesus, đạo diễn Marie Grahtø Sørensen (Đan Mạch)

Decompression, đạo diễn Yona Rozenkier (Israel)

Go Youth, đạo diễn Carlos Armella (Mexico)

Bedridden, đạo diễn Byamba Sakhya (Mông Cổ)

Alam, đạo diễn Firas Khoury (Palestine)

Candy Town, đạo diễn Yannillys Perez (Cộng hòa Dominica)

Otto the Barbarian, đạo diễn Ruxandra Ghitescu (Romania)

Summer E5, đạo diễn Emily Young (Anh)

City of Small Blessings, đạo diễn Chen-His Wong (Singapore)

The Translator, đạo diễn Rana Kazkaz & Anas Khalaf (Syria)