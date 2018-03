Hậu trường phá hủy hàng chục siêu xe của 'Fast & Furious 8'

Trong phi vụ đầu phim, Dominic (Vin Diesel) cùng cả nhóm đánh cắp một loạt vũ khí. Khi băng đào thoát, họ thả một quả bóng sắt khổng lồ để phá hủy các xe truy đuổi. Cả quả bóng và chiếc Volvo đều di chuyển với tốc độ khoảng 64 km/h khi va chạm. Theo chuyên viên hiệu ứng kỹ xảo J.D. Schwalm, quả bóng nặng tới 14,5 tấn - trọng lượng thừa sức phá nát chiếc xe.

* Hậu trường quả bóng sắt khổng lồ phá nát xe

Andy Gill - một điều phối viên của phim - tiết lộ có từ 35 đến 40 xe hơi tham gia cảnh "xe hơi zombie". Anh cũng cho biết có bảy siêu xe được thả xuống từ trên cao. Cảnh quay này được thực hiện thật chứ không dùng CGI.

* Hậu trường cảnh xe rơi khỏi tòa nhà

Hậu trường cảnh xe rơi khỏi tòa nhà

Trường đoạn cuối The Fate of the Furious phô diễn sự hoành tráng về bối cảnh khi cuộc đua diễn ra trên mặt băng. Trong phần bảy, độ cao đã nâng tầm cho loạt phim trong cảnh chiếc siêu xe Lykan HyperSport màu đỏ lao qua tòa nhà chọc trời. Đến phần tám, có thể nói các nhà làm phim đã khai phá được một giới hạn mới khi dàn xếp được trận chiến không tưởng giữa dàn xe trên cạn và chiếc tàu ngầm bên dưới. Băng quái xế vừa bị các xe địch truy đuổi sát nút, vừa phải dè chừng hiểm họa khổng lồ từ lớp băng lạnh sẵn sàng trồi lên bất cứ lúc nào.

* Hậu trường cảnh đua xe cháy nổ trên băng