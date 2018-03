Hà Phương nhận giải ở Liên hoan phim châu Á Thế giới

Hà Phương dự thảm đỏ liên hoan phim ở Mỹ / Hà Phương gặp gỡ Angelina Jolie tại Liên hoan phim ở Mỹ

Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á Thế giới (Asian World Film Festival) cuối tuần qua, Hà Phương bày tỏ khi nhận giải: “Tôi rất xúc động và tự hứa với bản thân sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc”.

Hà Phương được trao giải của Liên hoan phim châu Á Thế giới.

Vợ tỷ phú Chính Chu là một thành viên ban giám khảo, đồng thời có phim Finding Julia chiếu ở sự kiện. Tác phẩm do cô viết kịch bản, sản xuất và đóng chính, xoay quanh một cô gái lai gặp nhiều bi kịch khi đến Mỹ sinh sống.

Ngoài ra, Hà Phương còn là người trao giải "Cống hiến" cho tài tử Mỹ gốc Nhật George Takei. Giải thưởng này nhằm ghi nhận sự cống hiến của nam diễn viên Star Trek cho điện ảnh thế giới và châu Á, cũng như các hoạt động xã hội của ông. Takei công khai đồng tính vào năm 2005 và tham gia sôi nổi trong lĩnh vực chính trị và vận động quyền cho cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới).

Hà Phương trao giải cho George Takei.

A Taxi Driver do Jang Hoon đạo diễn giành giải "Phim xuất sắc" ở Liên hoan phim châu Á Thế giới. Câu chuyện lấy bối cảnh năm 1980, xoay quanh một tài xế ở Seoul (Hàn Quốc) được một nhà báo Đức thuê chở đến thành phố Gwangju - nơi đang xảy ra một cuộc nổi dậy. Tác phẩm đại diện Hàn Quốc dự tranh hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" ở Oscar 2018. Phim được nhiều nhà phê bình khen ngợi bởi khắc họa chân thực một sự kiện đau lòng trong lịch sử nước này.

Song Kang Ho đóng vai chính trong "Taxi Driver".

Mad World của Hong Kong giành "Giải đặc biệt của ban giám khảo" (Special Jury Award). Phim là đại diện Hong Kong dự Oscar 2018, có câu chuyện xoay quanh một người đàn ông bị rối loạn thần kinh.

Arktan Arym Kubat giành giải "Nam diễn viên xuất sắc" với vai kẻ trộm ngựa trong phim Kyrgyzstan Centaur. Anoma Janadari đoạt giải "Nữ diễn viên xuất sắc" với vai diễn trong phim Burning Birds của Sri Lanka. Nhân vật của cô là một người phụ nữ nghèo phải quán xuyến gia đình sau khi chồng mất.

Angelina Jolie và Loung Ung nhận giải thay diễn viên nhí. Ảnh: Just Jared.

Hai nhà làm phim Ana Urushadze (Scary Mother) và Alexander Hant (How Victor "The Garlic" Took Alexey "The Stud" to the Nursing Home) thắng giải "Đạo diễn triển vọng". Diễn viên nhí Sareum Srey Moch của First They Killed My Father giành giải "Ngôi sao triển vọng". Đạo diễn Angelina Jolie và nhà hoạt động Loung Ung thay mặt cô bé Campuchia nhận giải.

Liên hoan phim châu Á Thế giới là sự kiện điện ảnh thường niên ở Los Angeles (Mỹ) nhằm tôn vinh các phim điện ảnh châu Á. Sự kiện năm nay trình chiếu 37 phim đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 26 phim tranh giải.

* Hà Phương trả lời phỏng vấn ở liên hoan phim

Ân Nguyễn