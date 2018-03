Hà Phương gặp gỡ Angelina Jolie tại Liên hoan phim ở Mỹ

Angelina Jolie đến liên hoan phim cùng nhà hoạt động Loung Ung (ảnh) để giới thiệu phim "First They Killed My Father". Tác phẩm chuyển thể từ hồi ký chiến tranh "First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers" của Loung Ung, xoay quanh những sự kiện có thật khi tác giả là một chiến binh nhí trong thời Khmer Đỏ thống trị Campuchia. Phim được Campuchia chọn gửi đi Oscar dự tranh hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc".