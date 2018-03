‘Gravity’ vào danh sách 10 phim hay nhất trong năm

‘Gravity’ lập kỷ lục doanh thu tháng 10 / ‘Gravity’ ba tuần liên tiếp làm quán quân Bắc Mỹ

Viện phim Mỹ (American Film Institute) vừa bầu chọn Top 10 phim hay nhất trong năm 2013 gồm Gravity, 12 Years a Slave, American Hustle, Captain Phillips, Fruitvale Station, Her, Inside Llewyn Davis, Nebraska, Saving Mr. Banks và The Wolf of Wall Street. Trong số này, hai bộ phim đã được chiếu tại Việt Nam là Gravity và Captain Phillips.

"Gravity" là một trong những phim hay nhất năm qua.

Gravity là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn người Mexico, Alfonso Cuaron. Phim kể về hành trình của nữ kỹ sư cơ khí Ryan Stone (Sandra Bullock) và phi hành gia lão luyện Matt Kowalsky (George Clooney) ở ngoài không gian. Khi các mảnh vỡ từ một vệ tinh khác phá hỏng tàu của họ, cả hai đối diện với vũ trụ tối tăm và phải tìm cách để sống sót.

Với kinh phí 100 triệu USD, Gravity đem về doanh thu phòng vé 631 triệu USD và trở thành một trong 10 phim ăn khách nhất của năm. Tác phẩm này cũng được các nhà phê bình đánh giá cao cả ở tính giải trí lẫn nghệ thuật. Trước khi được đưa vào danh sách 10 phim hay nhất trong năm của Viện phim Mỹ, Gravity đã xuất hiện trong danh sách của Hội phê bình phim Boston, New York và Los Angeles.

Cate Blanchett (trái) và Sandra Bullock là hai ứng viên hàng đầu cho cuộc chạy đua giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Oscar năm sau.

Diễn xuất của Sandra Bullock trong Gravity hứa hẹn đem lại cho cô tượng vàng Oscar thứ hai trong sự nghiệp dành cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc”. Trong các cuộc dự đoán về đề cử nữ chính của Oscar 2014, Sandra Bullock và Cate Blanchett (phim Blue Jasmine) đang dẫn đầu cuộc đua.

Ngoài hạng mục nữ chính, nhiều chuyên gia cũng cho rằng đạo diễn Alfonso Cuaron nắm giữ tới 70% cơ hội chiến thắng danh hiệu “Đạo diễn xuất sắc”. Những đề cử về quay phim, hình ảnh, âm thanh hay kỹ xảo cũng khó có thể vắng tên Gravity.

"12 Years a Slave" kể về thời kỳ nô lệ đen tối của nước Mỹ.

Một bộ phim khác được dự đoán nhận được nhiều đề cử nhất là 12 Years a Slave của đạo diễn Steve McQueen. Đây là tác phẩm lịch sử kể về một người đàn ông sống ở New York giữa những năm 1800 và bị bắt cóc làm nô lệ ở miền Nam xa xôi.

Các đề cử Oscar lần thứ 86 được công bố vào ngày 16/1/2014. Đêm trao giải diễn ra vào ngày 2/3. Lần này, nữ MC nổi tiếng Ellen DeGeneres đảm nhận vai trò người dẫn dắt.

Nguyên Minh