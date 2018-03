‘Gravity’ ba tuần liên tiếp làm quán quân Bắc Mỹ

‘Gravity’ lập kỷ lục doanh thu tháng 10 / ‘Gravity’, bộ phim thách thức mọi điều bất khả thi

Gravity, tác phẩm hành động giả tưởng mới nhất của đạo diễn người Mexico, Alfonso Cuaron, vẫn đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình trong mùa phim thu năm nay. Trên các chuyên trang về điện ảnh, bộ phim nhận được số điểm cao chót vót từ các nhà phê bình và những người yêu điện ảnh (8,6/10 trên IMDb, 96/100 trên Metacritic và 97/100 trên Rottentomatoes). Tại bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ, Gravity tiếp tục đứng ở vị trí số một trong ba tuần liên tiếp kể từ khi ra rạp.

"Gravity" vẫn ăn khách nhất tại Mỹ sau gần một tháng chiếu rạp.

Ttrong tuần thứ ba, Gravity đạt doanh thu 31 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 284,7 triệu USD. Con số này đủ để sinh lãi ở mức khá cho các nhà sản xuất khi kinh phí làm phim là 100 triệu USD. Tác phẩm này đang được chiếu tại các rạp ở Việt Nam với cả hai định dạng 2D và 3D.

Đứng thứ ba là Carrie, bộ phim mới ra mắt cuối tuần qua. Đây là bộ phim thứ ba được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết kinh dị cùng tên của nhà văn nổi tiếng Stephen King. Nội dung phim xoay quanh Carrie, một cô gái trẻ có siêu năng lực, bắt đầu đi trả thù đẫm máu những người bắt nạt và chế giễu cô.

Poster rùng rợn của "Carrie".

Ngay trong tuần đầu ra mắt, Carrie thu về 17 triệu USD. Đây là mức doanh thu khả quan so với chi phí thực hiện là 30 triệu USD. Dự kiến, doanh thu của Carrie sẽ tăng thêm khi bộ phim được phát hành ra thị trường quốc tế.

Escape Plan đứng thứ năm. Bộ phim là câu chuyện về Ray Breslin, chuyên gia phụ trách thiết kế hệ thống an ninh cho các tòa nhà. Anh mắc bẫy nên bị bắt giam vào chính nhà tù mà mình thiết kế có tên là “The Tomb”. Tại đây, Ray buộc phải liên kết với bạn tù là Emil Rottmayer để cùng lập ra một kế hoạch thoát ra khỏi “lăng mộ” kiên cố và được bảo vệ an toàn nhất trên thế giới này.

Mặc dù có sự tham gia của hai ngôi sao hành động nổi tiếng một thời là Sylvester Stallone và Arnold Schwarzenegger, Escape Plan ra mắt khá thất vọng. Doanh thu của bộ phim tại Bắc Mỹ chỉ đạt 9,8 triệu USD trong khi kinh phí làm phim được cho là khoảng 70 triệu USD. Hiện doanh thu toàn cầu của Escape Plan cũng chỉ 23,9 triệu USD. Đây là một bộ phim nữa gây thất vọng về doanh thu của Arnold Schwarzenegger kể từ khi ông trở lại nghiệp diễn. Khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức bộ phim này từ ngày 25/10.

"Escape Plan" không thành công như mong đợi.

Bộ phim mới ra mắt cuối cùng có tên trong Top 10 là The Fifth Estate. Đây là tác phẩm về Julian Assange, người sáng lập trang mạng đang nổi đình nổi đám Wikileaks và sự ra đời của nó.

So với Escape Plan, doanh thu của The Fifth Estate còn gây thất vọng nhiều hơn. Với kinh phí 28 triệu USD, bộ phim này chỉ thu về 1,71 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ trong tuần đầu ra mắt. Doanh thu trên toàn cầu của The Fifth Estate cũng chỉ đạt 3,31 triệu USD.

Bảng xếp hạng tuần này ghi nhận sự chênh lệch doanh thu rất lớn giữa các bộ phim. Các doanh tác phẩm từ thứ sáu đến thứ mười chỉ có doanh thu từ 2 triệu USD trở xuống, thấp hơn rất nhiều những bộ phim ở năm vị trí đầu tiên.

Những vị trí còn lại trong Top 10 tuần qua thuộc về Captain Phillips, Cloudy With a Chance of Meatballs 2, Prisoners, Enough Said, Runner Runner và Insidious: Chapter 2.

Hai bộ phim đáng chú ý sẽ ra mắt vào cuối tuần này là The Counselor, bộ phim hình sự có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem và Brad Pitt cùng với tác phẩm hài Bad Grandpa.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Gravity - Warner Bros. – 31 triệu USD

2. Captain Phillips – Sony –17,3 triệu USD

3. Carrie – ScreenGems – 17 triệu USD

4. Cloudy With a Chance of Meatballs 2 - Sony – 10,1 triệu USD

5. Escape Plan – Lionsgate/Summit – 9,8 triệu USD

6. Prisoners - Warner Bros. – 2,06 triệu USD

7. Enough Said – FoxSearchlight – 1,8 triệu USD

8. The Fifth Estate – Buena Vista – 1,71 triệu USD

9. Runner Runner – Fox – 1,62 triệu USD

10. Insidious: Chapter 2 - FilmDistrict – 1,53 triệu USD

Thanh Hải