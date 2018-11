'Goosebumps 2' - phim kinh dị dành cho trẻ nhỏ

'Goosebumps' lên ngôi ở phòng vé Mỹ mùa Halloween / Trailer quỷ Valak ra tay trong quan tài hot tuần qua

Goosebumps 2: Haunted Halloween (Câu chuyện lúc nửa đêm 2: Halloween quỷ ám) được xây dựng từ câu chuyện của nhà văn R.L. Stine. Phim được Colombia Pictures đầu tư 35 triệu USD và do Ari Sandel đạo diễn.

Trailer 'Goosebumps 2' Trailer "Goosebumps 2".

Theo The Guardian, đây là một trong những tác phẩm kinh dị hiếm hoi phù hợp với trẻ nhỏ. Phim có những điểm vui tươi của tuổi teen pha chút ghê rợn.

Năm 2015, khi phần một Goosebumps khởi chiếu, phim đứng đầu phòng vé Mỹ và hút khách hơn hẳn Crimson Peak trong mùa Halloween. Tác phẩm thu hút hơn 50% người xem dưới 25 tuổi và đi theo gia đình.



Goosebumps 2 kể về hành trình của hai cậu bé 12 tuổi - Sonny (Jeremy Ray Taylor đóng) và Sam (Caleel Harris thủ vai) - phát hiện một chiếc rương bí ẩn trong căn nhà hoang. Trong rương chứa cuốn sách chưa xuất bản của nhà văn R.L. Stine. Khi hai đứa trẻ tò mò mở trang sách cũng là lúc Slappy, nhân vật phản diện từ phần trước, được triệu hồi. Slappy nhanh chóng thống trị cả thị trấn, buộc Sonny, Sam phải hợp sức ngăn chặn âm mưu.

Dàn diễn viên nhí của phim.

Hai diễn viên nhí Jeremy Ray Taylor và Caleel Harris vốn được khán giả biết mặt qua những tác phẩm chuyển thể của Stephen King. Jeremy nổi tiếng nhờ phim It, trong khi Caleel góp mặt ở Castle Rock.



Với Goosebumps 2, danh hài Jack Black cũng trở lại với vai nhà văn R.L. Stine và lồng tiếng nhân vật phản diện Slappy. Ngoài ra, phim có sự góp mặt của Ken Jeong (diễn viên Crazy Rich Asians), Madison Iseman (đóng Jumanji: Welcome to the Jungle)...



Goosebumps 2 chiếu tại Bắc Mỹ từ ngày 12/10 và thu về 17 triệu USD trong những ngày đầu ra rạp. Phim sẽ được giới thiệu tại Việt Nam từ ngày 26/10.

Thùy Liên