‘Godzilla’ mở màn hoành tráng nhất năm 2014

'Godzilla' - cơn phẫn nộ của tự nhiên

Xuất hiện lần đầu trên màn ảnh từ năm 1954, quái vật Godzilla đã trở thành một biểu tượng huyền thoại của điện ảnh thế giới. Bộ phim gần đây nhất về con quái vật nổi tiếng này ra mắt năm 1998 do đạo diễn Roland Emmerich thực hiện. Trong phiên bản mới nhất với kinh phí 160 triệu USD, nội dung phim xoay quanh việc chính phủ Mỹ che đậy thông tin về sự tồn tại của Godzilla với toàn thế giới.

Những vụ thử hạt nhân của Mỹ vào những năm 1950 tại khu vực Thái Bình Dương chính là nỗ lực nhằm tiêu diệt Godzilla. Nhưng những nỗ lực đó đều bất thành, Godzilla nhiễm chất phóng xạ và ngày càng phát triển to hơn. Khi đạt đến kích thước khổng lồ nặng 60 nghìn tấn và chiều cao 350 m, quái vật này trỗi dậy từ dưới sâu đại dương và bắt đầu đi tàn phá thế giới loài người.

Godzilla gây ấn tượng mạnh với phần kỹ xảo hoành tráng. Ảnh: Warner Bros.

Ngay trong ngày đầu tiên ra rạp, Godzilla đạt doanh thu 38,5 triệu USD tiền vé, trở thành bộ phim có doanh thu ngày mở màn cao nhất năm 2014. Trước đó, ngôi vị này thuộc về một bộ phim bom tấn khác là Captain America: The Winter Soldier với 36,9 triệu USD tiền vé trong ngày đầu tiên ra rạp.

Tính chung trong tuần đầu tiên ra mắt, Godzilla thu về 93,2 triệu USD tiền vé, thấp hơn một chút so với mức 95 triệu USD doanh thu tuần mở màn của Captain America: The Winter Soldier. Hiện tại, doanh thu toàn thế giới của Godzilla đạt 196,2 triệu USD, cao hơn so với chi phí sản xuất là 160 triệu USD. Bộ phim này đến với khán giả Việt Nam với hai định dạng 2D và 3D từ ngày 16/5.

Neighbors, quán quân của tuần trước, tụt xuống vị trí thứ hai ở tuần này. Tác phẩm hài người lớn này thu về 26 triệu USD tiền vé trong tuần thứ hai ra rạp, giảm 47% so với tuần trước. Tính đến nay, Neighbors đạt doanh thu 146,3 triệu USD trên toàn thế giới, con số vượt quá sự mong chờ của các nhà sản xuất khi chi phí để thực hiện bộ phim này chỉ có 18 triệu USD.

Captain America: The Winter Soldier đang là bộ phim ăn khách nhất năm 2014. Ảnh: Marvel.

Bộ phim trụ lại lâu nhất trong Top 10 cho tới nay là Captain America: The Winter Soldier. Sau 7 tuần ra rạp, tác phẩm hành động bom tấn này thu về 250,6 triệu USD tiền vé riêng tại thị trường Bắc Mỹ. Trên thế giới, doanh thu của Captain America: The Winter Soldier là 703,4 triệu USD, đứng số một trong danh sách những phim ăn khách nhất năm 2014.

Những vị trí còn lại trong Top 10 tuần này thuộc về The Amazing Spider-Man 2, Million Dollar Arm, The Other Woman, Heaven Is for Real, Rio 2, Legends of Oz: Dorothy's Return và Moms' Night Out.

Tuần tới, vị trí số một trong Top 10 phim ăn khách nhất nhiều khả năng sẽ đổi chủ khi bom tấn X-Men: Days of Future Past ra mắt. Một số bộ phim khác cũng ra rạp cuối tuần này là hai bộ phim hài Blended và Words and Pictures cùng tác phẩm ly kỳ Cold in July.

Top 10 phim ăn khách Bắc Mỹ tuần này:

1. Godzilla - Warner Bros./Legendary – 93,2 triệu USD

2. Neighbors – Universal - 26 triệu USD

3. The Amazing Spider-Man 2 – Sony – 16,8 triệu USD

4. Million Dollar Arm - Disney - 10,5 triệu USD

5. The Other Woman – Fox – 6,3 triệu USD

6. Heaven Is for Real - Sony/TriStar – 4,4 triệu USD

7. Rio 2 - Fox/Blue Sky - 3,8 triệu USD

8. Captain America: The Winter Soldier - Disney/Marvel – 3,75 triệu USD

9. Legends of Oz: Dorothy's Return – Clarius – 1,95 triệu USD

10. Moms' Night Out - Sony/TriStar – 1,9 triệu USD.

Thanh Hải