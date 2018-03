Giới trẻ Sài Gòn 'săn quái vật' tiền truyện Harry Potter

Từ 7h, hàng trăm bạn trẻ xếp hàng chờ tham gia thử thách "săn quái vật". Người thắng thử thách này được tặng vé xem phim "Fantastic Beasts & Where to Find Them" (gọi tắt là "Fantastic Beasts", tên tiếng Việt là "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng"). Phim quy tụ các diễn viên như Eddie Redmayne, Colin Farrell, Dan Fogler... Phim ra rạp tại Việt Nam ngày 18/11.