Giới phê bình dự đoán giải Cành Cọ Vàng 2018

Sau 11 ngày, 21 phim tranh giải Cành Cọ Vàng đã được trình chiếu. Một số cây bút đưa dự đoán về tác phẩm sẽ được vinh danh tại liên hoan phim hàng đầu thế giới. Cây bút Peter Bradshaw của Guardian cho rằng phong trào bên lề Me Too - được ủng hộ bởi nhiều nghệ sĩ ở Cannes - sẽ không tác động lớn đến kết quả giải thưởng. Ông chọn Happy as Lazzaro của đạo diễn Alice Rohrwacher cho Cành Cọ Vàng, còn Cold War (Pawel Pawłikowski) và Burning (Lee Chang Dong) cho các giải Grand Prix và Jury Prize (tương ứng với giải hai và ba).

Trailer "Happy as Lazzaro" Happy as Lazzaro xoay quanh mối quan hệ của Lazzaro - một chàng nông dân tốt bụng - và Tancredi - một nam quý tộc trẻ. Tancredi nhờ Lazzaro dàn dựng vụ bắt cóc của chính mình, dẫn đến hàng loạt chuyện kỳ lạ, có cả yếu tố du hành thời gian. Tác phẩm được khen ngợi bởi lối dẫn chuyện phức tạp, cái nhìn độc đáo mang tính nguyên bản - một tiêu chí quan trọng của Cannes. Cold War khiến khán giả vỗ tay nồng nhiệt sau buổi chiếu. Tác phẩm lấy bối cảnh Ba Lan sau Thế chiến thứ hai, kể về chuyện tình của Zula (Joanna Kulig) - một ca sĩ trẻ trong đoàn hát của chính phủ - và Wiktor (Tomasz Kot) - một đạo diễn âm nhạc. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi họ có chuyến lưu diễn ở Đông Berlin (Đông Đức) và có cơ hội đào ngũ. Phim mô tả thành công số phận con người và một giai đoạn lịch sử nhiều biến động.

Còn Burning đánh dấu việc đạo diễn kỳ cựu Hàn Quốc - Lee Chang Dong - quay lại làm phim sau tám năm. Tác phẩm dựa trên truyện ngắn Barn Burning của Haruki Murakami, mượn câu chuyện của hai nam, một nữ để nêu nhiều vấn đề về giai cấp, cơn giận dữ ẩn giấu, sự cô lập và khao khát tình dục.

Guardian dự đoán Matteo Garrone (Dogman) đoạt giải đạo diễn. Phim theo chân một người giữ chó hiền lành ở Italy bị đẩy vào con đường báo thù. Còn giải kịch bản có thể thuộc về các cây bút Ebru Ceylan, Akin Aksu và Nuri Bilge Ceylan của The Wild Pear Tree. Tác phẩm kể về một chàng trai trẻ muốn tìm cách xuất bản sách của mình, qua đó phản ánh thực trạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Trang Indiewire chọn Capernaum của Nadine Labaki - đạo diễn Lebanon - cho giải cao nhất. Tác phẩm ra mắt ngày 17/5 và nhận tràng pháo tay kéo dài đến 15 phút. Nhân vật chính trong phim là một cậu bé kiện chính gia đình mình, sống trên đường phố và làm bạn với một đứa bé khác. Indiewire nhận định Capernaum là tác phẩm vừa làm hài lòng số đông, vừa nêu vấn đề xã hội. Việc tác phẩm được thực hiện bởi đạo diễn nữ cũng là ưu thế ở thời điểm nhiều người kêu gọi sự bình đẳng giới trong làng phim. Theo trang này, Happy as Lazzaro, Shoplifters, BlacKkKlansman, Cold War là các ứng viên kế tiếp.

Diễn xuất của các diễn viên nhí trong "Capernaum" được đánh giá cao.

Trang A.V. Club chọn Capernaum với cùng lý do nhưng cho rằng Burning có thể gây bất ngờ. "Nếu tác phẩm là điều quan trọng nhất khi chấm giải, Burning xứng đáng", cây bút A.A. Dowd viết. Anh cũng dự đoán tác phẩm của Lee Chang Dong ít nhất sẽ có một giải, có thể là Grand Prix. Còn 3 Faces của Jafar Panahi - đạo diễn Iran - có thể giành giải Jury Prize. Câu chuyện xoay quanh một nữ diễn viên Iran lặn lội đi tìm một bé gái sau khi thấy đoạn phim cô bé cầu cứu được giải thoát khỏi gia đình hà khắc. Ở giải đạo diễn xuất sắc, trang này dự đoán Spike Lee của BlacKkKlansman sẽ được vinh danh. Nhà làm phim kỳ cựu người Mỹ quay lại Cannes sau 27 năm với tác phẩm kể về hành trình điều tra tổ chức phân biệt chủng tộc Ku Klux Klan.

Trang Hollywood News chọn Cold War cho giải Cành Cọ Vàng, còn BlacKkKlansman và Happy as Lazzaro là hai ứng viên tiếp theo. Trong khi đó, trang Cultura Colectiva lần lượt đánh giá cao cơ hội của Happy as Lazzaro, Shoplifters và Cold War.

Ban giám khảo chấm Cành Cọ Vàng 2018. Từ trái qua phải, theo chiều kim đồng hồ: diễn viên Cate Blanchett (chủ tịch), nhà soạn nhạc Khadja Nin, diễn viên Trương Chấn, đạo diễn Ava DuVernay, đạo diễn Denis Villeneuve, diễn viên Kristen Stewart, đạo diễn Robert Guédiguian, diễn viên Léa Seydoux, đạo diễn Andrey Zvyagintsev.

Khác với giải Oscar - được chọn bởi hàng nghìn thành viên Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ, giải Cành Cọ Vàng khó đoán hơn bởi được quyết định bởi ban giám khảo chỉ có chín người. Một tiêu chí quan trọng để chấm giải là lối thể hiện độc đáo, đột phá - phạm trù mà nhận định của các nhà chuyên môn thường không đồng thuận với nhau. Nhiều năm qua, Liên hoan phim Cannes hầu như luôn có bất ngờ lớn trong đêm trao giải.

Liên hoan phim Cannes lần 71 diễn ra từ ngày 8 đến 19/5. Có 21 phim tranh giải Cành Cọ Vàng, 18 phim tranh giải ở nhánh Un Certain Regard, 20 phim tham gia nhánh Directors' Fortnight, 11 phim dự chương trình International Critics' Week. Trong hai ngày qua, một số giải phụ đã được trao. Các giải chính - trong đó có Cành Cọ Vàng - sẽ được trao vào ngày 19/5.

