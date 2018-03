'Get Out' thắng lớn tại giải Tinh thần Độc lập trước thềm Oscar

'Three Billboards' và phim cô gái yêu thủy quái so kè ở Oscar / Bộ đôi trao nhầm Oscar tiếp tục công bố "Phim xuất sắc" năm nay

Giải Tinh thần Độc lập (Independent Spirit Awards) lần 33 công bố các giải thưởng ở Santa Monica (California, Mỹ) vào ngày 3/3. Với mục đích tôn vinh phim độc lập, giải này không có sự góp mặt của một số tác phẩm kinh phí lớn đang gây chú ý ở Oscar như Dunkirk hay Blade Runner 2049.

* Trailer "Get Out"

Trailer phim Get Out

Get Out giành giải "Phim xuất sắc", vượt qua Call Me by Your Name, The Florida Project, Lady Bird và The Rider. Jordan Peele - nhà làm phim sinh năm 1979 - cũng thắng giải đạo diễn. Trên sân khấu, anh phát biểu: "Sự thật là vũ khí quan trọng nhất chống lại dối trá trên thế giới này, nên hãy tiếp tục làm những gì các bạn đang làm". Get Out được khen ngợi bởi lồng ghép chủ đề phân biệt chủng tộc vào câu chuyện kinh dị.

Nhận giải "Nữ diễn viên xuất sắc", Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) đùa cợt: "Chương trình giải thưởng này cứ kéo dài mãi. Cảm ơn vì đã trao giải cho tôi. Tôi độc lập và đầy sinh khí". Còn bạn diễn của cô - Sam Rockwell - bày tỏ: "Tôi chắc hẳn phải tham gia đến 932 phim độc lập và rất quen thuộc với việc làm phim kinh phí thấp". Cả hai đều được dự đoán thắng giải Oscar vào ngày mai (sáng 5/3 theo giờ Hà Nội).

Allison Janney thắng giải nữ phụ với "I, Tonya".

Timothée Chalamet chia sẻ khi nhận giải nam chính: "Hai năm trước (lúc quay Call Me by Your Name), tôi có thể tham gia một phim có cảnh mình làm tình với trái đào bởi không ai biết tôi là ai. Nhưng giờ tôi phải cẩn thận hơn". Trích đoạn nhân vật chính thủ dâm với trái đào là một trong những cảnh gây bàn tán nhất trong Call Me by Your Name.

Các giải chính của Independent Spirit Awards Phim xuất sắc: Get Out Nam diễn viên chính xuất sắc: Timothée Chalamet (Call Me by Your Name) Nữ diễn viên chính xuất sắc: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Nam diễn viên phụ xuất sắc: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Allison Janney (I, Tonya) Đạo diễn xuất sắc: Jordan Peele (Get Out) Kịch bản xuất sắc: Greta Gerwig (Lady Bird) Phim tài liệu xuất sắc: Faces Places Phim quốc tế xuất sắc: A Fantastic Woman Dựng phim xuất sắc: Tatiana S Riegel (I, Tonya) Phim đầu tay xuất sắc: Ingrid Goes West Kịch bản đầu tay xuất sắc: Emily V Gordon và Kumail Nunjiani (The Big Sick)

Ân Nguyễn