Gérard Depardieu - siêu sao Pháp xuất thân là trai bao

Gérard Depardieu vừa trở lại Liên hoan phim Cannes năm nay với bộ phim Tour de France chiếu trong hạng mục Directors' Fortnight. Trong phim, nam diễn viên 67 tuổi vào vai một người cha thợ nề làm lành với con trai trong một hành trình hai tuần đi biển. Tác phẩm của đạo diễn Rachid Djaïdani đánh dấu lần tái xuất của ngôi sao gạo cội ở một sự kiện điện ảnh lớn.

Gérard Depardieu là ngôi sao điện ảnh hàng đầu nước Pháp.

Đóng phim từ năm 1967, Depardieu tham gia hơn 170 phim và được công nhận là một trong những siêu sao của nước Pháp. Năm 1980, lần đầu tiên Depardieu giành giải César "Nam diễn viên xuất sắc" khi hóa thân thành một diễn viên yêu bà chủ nhà hát trong bộ phim tâm lý The Last Metro, lấy bối cảnh Paris thời bị quân Đức chiếm đóng giữa Thế chiến II.

5 năm sau, ông giành giải "Nam diễn viên xuất sắc" ở Liên hoan phim Venice cho vai diễn trong phim Police. Ông đóng vai cảnh sát phải chất vấn lương tâm khi đi điều tra một đường dây buôn ma túy và phải lòng một phụ nữ bí ẩn.

Năm 1990, Gérard đoạt giải "Nam diễn viên xuất sắc" ở Cannes cho vai diễn một chàng chiến binh kiêm kiếm sĩ có chiếc mũi to không dám nói lời yêu một công nương tới trước lúc chết - phim Cyrano de Bergerac. Cùng năm, ông được đề cử Oscar và giành Quả Cầu Vàng cho vai diễn trong phim Anh - Green Card.

Ngoài việc đóng phim nghệ thuật, ông xuất hiện trong các bom tấn Mỹ như 1492: Conquest of Paradise (1992) của đạo diễn Ridley Scott, Hamlet (1996) của Kenneth Branagh hay Life of Pi (2012) của Lý An. Ông là gương mặt quen thuộc trong nhiều series truyền hình Anh, Pháp và Nga. Suốt sự nghiệp điện ảnh, Depardieu làm việc với các nhà làm phim hàng châu Âu như François Truffaut, Maurice Pialat hay Jean-Paul Rappeneau. Vóc người cao lớn, ánh mắt, gương mặt giàu cảm xúc và tính cách phức tạp giúp nam diễn viên gần như có thể đóng cả chính diện lẫn phản diện. The Guardian, Telegraph, The New York Times và các tờ báo Âu Mỹ gọi ông là siêu sao Pháp.

Đạt nhiều thành tựu trong nghệ thuật, Depardieu được Tổng thống Pháp phong tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh hạng Hiệp sĩ. Ông được phong là Đại sứ văn hóa của Montenegro, Bắc Âu. Ngoài đóng phim, ông còn là doanh nhân kinh doanh rượu, nhà hàng kiêm ông chủ nhiều vườn nho ở Pháp.

Nhân vật chiến binh mũi to bất thường si tình tới chết gắn liền tên tuổi tài tử.

Đằng sau sự nghiệp điện ảnh rực rỡ, "Gérard Depardieu có xuất thân và cuộc đời 'điên khùng' khó tin", theo nhận định của cây bút James Mottram của tờ The Independent.

Depardieu chào đời năm 1948, là con thứ ba trong một gia đình sáu người con ở quận Châteauroux, cách thủ đô Paris khoảng 258 km về phía Nam. Bố ông là một công nhân thép mù chữ và nghiện rượu còn mẹ ông là nội trợ. Theo lời thuật của Depardieu trong hồi ký It Happened Like That (Ca c'est fait comme ca), mẹ ông từng nhiều lần muốn phá thai khi mang bầu con. Cảnh bần hàn của gia đình nghèo tới nỗi vào Giáng sinh, nhà ông chỉ có cam để ăn. Ông cũng từng ba lần đỡ đẻ cho các em ruột bởi gia đình không đủ tài chính thuê bà đỡ.

Năm 12 tuổi, Depardieu bỏ nhà đi lang thang, kiếm sống ngoài phố. Vẻ ngoài trông như 15 tuổi của ông thu hút nhiều đàn ông đồng tính. "Tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình rất được đàn ông đồng tính chuộng. Khi họ tiếp cận tôi đề nghị sex, tôi xin họ tiền". Từ đó, Depardieu làm trai bao. Ngoài đi khách, Depardieu cũng làm nghề trộm cắp. Năm 16 tuổi, diễn viên từng bị giam ba tuần vì tội trộm xe hơi. Sau khi ra tù, ông tiếp tục làm trai bao, móc túi, đào mộ trộm để lấy trang sức từ người chết. Ông sống vô gia cư tới khi được một diễn viên kịch đồng tính bao tiền đi học diễn xuất ở Paris.

"Trong con người tôi có chất côn đồ đường phố. Năm 20 tuổi, đi học diễn xuất, tôi vẫn hay ăn trộm đồng hồ và tiền từ các sinh viên tham gia cuộc biểu tình ngoài đường. Thi thoảng tôi vẫn thích đấm vài cậu con trai và cướp hết tiền của họ". Ông thừa nhận trải nghiệm đường phố thuở mới lớn giúp nam diễn viên hiểu được tâm lý của mọi nhân vật bản thân đóng để hóa thân trọn vẹn và diễn xuất có chiều sâu, giúp chinh phục người xem.

Gérard Depardieu thời trẻ.

Ngay cả khi sự nghiệp điện ảnh vững chắc, Depardieu gần như không kiểm soát được cuộc sống riêng. Ông kết hôn năm 26 tuổi với một nữ diễn viên giàu có nhưng ly thân từ năm 1990 rồi ly hôn. Từ sau đó, Depardieu sống với hai bạn đời và có nhiều người tình. Sinh ba người con, Depardieu khẳng định mình chưa bao giờ là một người cha. Thậm chí con trai ông - Guillaume - từng trách cứ ông thậm tệ là chưa bao giờ biết chăm sóc con cái. Depardieu nói: "Tôi chưa bao giờ nói lời yêu thương với con bởi ảnh hưởng từ cha. Bố tôi chưa bao giờ biết nói lời tình cảm với con cái".

Depardieu cũng giống cha ở tật nghiện rượu. Từ khi còn trẻ, nam diễn viên là người nghiện rượu nặng. Ông từng thừa nhận uống 14 chai rượu mỗi ngày, buổi sáng bắt đầu bằng sâm-panh và tối kết thúc bằng whisky. "Tôi bị ám ảnh bởi nhiều nỗi sợ hãi trong tâm hồn. Tôi cảm thấy trái tim mình bị thương tổn. Mỗi lần ở khách sạn một mình, tôi phải uống tới không biết gì mới ngủ nổi", nam diễn viên viết trong hồi ký.

Đóng nhiều phim truyền hình Nga, Depardieu được công chúng Nga yêu mến rộng rãi. Ông có fan là Tổng thống Vladimir Putin. Lần đầu gặp nhau năm 2008, họ lập tức coi nhau là bạn thân. "Ông ấy thích phần côn đồ trong con người tôi. Ông ấy hiểu và cảm thông với việc tôi thường nằm ngủ ngoài đường như chết vì say". Sống ở Nga, Bỉ và Pháp, Depardieu thi thoảng viết thư cho Putin để chia sẻ mọi điều và Putin cũng viết thư lại cho Depardieu như hai người bạn.

