George Clooney đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc

‘The Descendants’ giành giải Phim hay nhất năm 2011 / ‘The Descendants’ - khi thiên đường trở thành địa ngục

George Clooney xuất hiện lịch lãm bên bạn gái Stacy Keibler trên thảm đỏ Critics Choice Movie Awardsdiễn ra ngày 12/1 tại Los Angles, Mỹ. Diễn viên 50 tuổi nhận được 3 đề cử, gồm có giải Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim "The Descendants" và hai đề cử giải Dàn diễn viên xuất sắc trong phim "The Ides of March" và "The Descendants".

George Clooney rạng rỡ cùng bạn gái Stacy Keibler trên thảm đỏ Critics Choice Movie Awards 2012. Ảnh: zimbio.

Bộ phim “The Help” của đạo diễn Tate Taylor giành được ba giải trong đó có giải Nữ diễn viên xuất sắc cho Viola Davis. Bộ phim câm “The Artist” của đạo diễn Michel Hazanavicius giành cú đúp với giải Bộ phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc.

Nữ diễn viên Viola Davis giành giải Nữ diễn viên xuất sắc với vai diễn trong "The Help". Ảnh: zimbio.

Kết quả giải Critics Choice Movie Awards 2012

Phim hay nhất: "The Artist"

Nam diễn viên xuất sắc: George Clooney - "The Descendants"

Nữ diễn viên xuất sắc: Viola Davis - "The Help"

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Christopher Plummer - "Beginners"

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Octavia Spencer - "The Help"

Diễn viên trẻ xuất sắc: Thomas Horn - "Extremely Loud & Incredibly Close"

Dàn diễn viên xuất sắc: "The Help"

Đạo diễn xuất sắc: Michel Hazanavicius - "The Artist"

Kịch bản gốc xuất sắc: "Midnight in Paris" - Woody Allen

Kịch bản chuyển thể xuất sắc: "Moneyball" - Steven Zaillian and Aaron Sorkin, Story by Stan Chervin

Hình ảnh đẹp nhất :"The Tree of Life" - Emmanuel Lubezki và "War Horse" - Janusz Kaminski

Phim hoạt hình hay nhất: "Rango"

Phim hành động hay nhất: "Drive"

Phim hài hay nhất: "Bridesmaids"

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: "A Separation"

Phim tài liệu hay nhất: "George Harrison: Living in the Material World"

Ca khúc trong phim: "Life's a Happy Song" - Jason Segel, Amy Adams trình bày và Walter. Bret McKenzie sáng tác trong bộ phim "The Muppets"

Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc: "Hugo" - Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo

Dựng phim xuất sắc: "The Girl With the Dragon Tattoo" - Kirk Baxter và Angus Wall

Thiết kế phục trang xuất sắc: "The Artist" - Mark Bridges

Hóa trang xuất sắc: "Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2"

Hiệu quả thị giác tốt nhất: "Rise of the Planet of the Apes"

Âm thanh hay nhất: "Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2"

Nhạc phim hay nhất: “The Artist" - Ludovic Bource

Hồ Thu