Game show 'Ai thông minh hơn học sinh lớp 5?'

Tại Mỹ, chương trình này lần đầu tiên xuất hiện trên kênh truyền hình Fox vào ngày 27/2/2007. Trong mùa phát sóng đầu tiên, chương trình đã đứng thứ 28 ở bảng xếp hạng Nielsen Ratings, với mức trung bình 12,7 triệu người xem mỗi tập. Đã có hơn 50 quốc gia thực hiện sản xuất và phát sóng trò chơi truyền hình này. Tại các quốc gia khác, khi đặt tên cho chương trình, hoặc là họ giữ lại tên tiếng Anh, hoặc dịch lại theo ngôn ngữ địa phương nhưng vẫn giữ đúng theo nội dung tên gốc.

Diễn viên Lê Khánh bên "thày giáo" - người dẫn chương trình Tạ Minh Tâm. Ảnh: A.T.

Mỗi chương trình kéo dài 45 phút, có sự tham gia của 5 học sinh lớp năm đóng vai trò là “bạn học” và một thí sinh người lớn. Thí sinh trả lời 11 câu hỏi đơn giản lấy từ giáo trình của bậc tiểu học để giành lấy giải thưởng 50 triệu đồng của chương trình. Câu hỏi của chương trình dựa trên tiêu chí vui, ngộ nghĩnh, thử thách trí nhớ. Trò chơi dựa trên thực tế rằng, người lớn có thể không nhớ được những kiến thức mà mình đã được học ở trường tiểu học, do nó rất hiếm khi được sử dụng trong cuộc sống thường ngày.

Luật chơi đặc biệt của chương trình là bất cứ khi nào trả lời sai hoặc bỏ cuộc, thí sinh phải nhìn vào ống kính camera và tuyên bố “Tôi tên là…., hôm nay tôi không thông minh bằng một học sinh lớp 5” trước khi rời khỏi trường quay. Một vài người ngại tham gia chương trình này cũng chỉ bởi câu nói này, nhưng thực chất nó chỉ là câu nói vui và mang lại tính hấp dẫn cho chương trình. Ngay cả người nổi tiếng như Hoa hậu Mỹ 2007 Lauren Nelson cũng phải nói: “I’m Lauren Nelson. I’m Miss America, and I am not smarter than a fifth grader”, khi cô không trả lời được câu hỏi thứ 8 của chương trình. Trong quá trình tham gia, Hoa hậu Nelson cũng đã sử dụng đủ 3 quyền trợ giúp.

Lê Khánh bên các học sinh lớp 5 cùng dự cuộc chơi. Ảnh: A.T.

Cuộc chơi diễn ra với không khí như trong một lớp học thật sự. MC vừa dẫn chương trình, vừa đóng vai trò là thầy giáo, còn 5 em nhỏ chính là học sinh của lớp. Thí sinh người lớn có cảm giác như họ đang quay về với thế giới tuổi thơ của mình. Họ còn có cảm giác được thử thách những kiến thức của ngày xưa xen lẫn với niềm vui khi tham gia trò chơi cùng các học sinh tiểu học.

Chương trình do kênh HTV2 sản xuất, phát sóng trên kênh này vào lúc 20h thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 19/6 (phát lại 12h45 chủ nhật).

Y.P.