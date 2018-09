'Game of Thrones' thắng giải Emmy 2018

Những cảnh bạo lực và tình dục trong 'Game of Thrones 7' / Cảnh 'nóng' tập cuối mùa bảy 'Game of Thrones' gây bàn tán

Giải Emmy lần 70 dành cho các chương trình truyền hình phát sóng từ ngày 1/6/2017 đến 31/5 năm nay. Game of Thrones thắng giải "Series chính kịch xuất sắc", vượt qua The Americans, The Crown, Stranger Things, This is Us và Westworld. Đây là chiến thắng thứ ba của tác phẩm ở hạng mục này sau bảy lần đề cử. Ngoài ra, Peter Dinklage giành giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc trong series chính kịch" với vai Tyrion Lannister.

Game of Thrones được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết A Song of Ice and Fire của George R. R. Martin. Mùa bảy phát sóng hồi tháng 7/2017, kể tiếp cuộc chiến giành ngôi đẫm máu ở lục địa hư cấu tên Westeros. Ngoài ra, các nhân vật bắt đầu hành quân lên phương Bắc để chống các sinh vật kỳ dị được gọi là Bóng Trắng.

The Marvelous Mrs. Maisel thắng giải "Series hài kịch xuất sắc" với câu chuyện về một bà nội trợ Mỹ theo đuổi hài độc thoại ở thập niên 1950. Loạt phim còn giành bốn giải khác, trong đó có hạng mục nữ chính và nữ phụ ở series hài kịch (cho Rachel Brosnahan và Alex Borstein).

Đoàn phim "Game of Thrones" trên sân khấu. Ảnh: Reuters.

Claire Foy đoạt giải nữ chính ở series chính kịch với vai nữ hoàng Elizabeth II trong mùa hai The Crown. Loạt phim lịch sử do Netflix sản xuất dự kiến gồm sáu mùa, kể về ba giai đoạn trong đời nữ hoàng Anh và thay diễn viên chính mỗi hai mùa. Từ năm nay, nhân vật sẽ do Olivia Colman đảm nhận.

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story được tôn vinh ở giải "Series ngắn tập xuất sắc". Câu chuyện xoay quanh việc nhà thiết kế Gianni Versace bị bắn chết ở thành phố Miami Beach (Mỹ) hồi năm 1997 khi đang trên đường đến quán cà phê. Minh tinh Penélope Cruz hóa thân Donatella Versace - em gái Gianni và là nhà thiết kế chính của hãng Versace hiện nay.

Claire Foy nhận giải. Ảnh: Reuters.

Ra đời từ năm 1949, giải Emmy được xem như "Oscar của mảng phim truyền hình". Giải thưởng này được hơn 15.000 thành viên Viện Hàn lâm khoa học và Nghệ thuật truyền hình Mỹ bình chọn. Theo Guardian, trên sân khấu năm nay, các sao ít nêu thông điệp chính trị hơn năm trước.

Một phát biểu hiếm hoi mang nhiều tính chính trị là khi Rachel Brosnahan khuyên mọi người tích cực bầu cử hơn. Trong khi đó, Glenn Weiss gây chú ý khi cầu hôn bạn gái trên sân khấu. Ông là người chỉ đạo lễ Oscar 2018 và nhờ đó thắng giải Emmy ở hạng mục đạo diễn cho chương trình đặc biệt.

Danh sách các giải thưởng lớn ở Emmy 2018 Series chính kịch xuất sắc: Game of Thrones Series hài kịch xuất sắc: The Marvelous Mrs. Maisel Nam diễn viên chính xuất sắc trong series chính kịch: Matthew Rhys (The Americans) Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series chính kịch: Claire Foy (The Crown) Nam diễn viên chính xuất sắc trong series hài kịch: Bill Hader (Barry) Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series hài kịch: Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs Maisel) Nam diễn viên chính xuất sắc trong series ngắn tập: Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story) Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series ngắn tập: Regina King (Seven Seconds) Nam diễn viên phụ xuất sắc trong series chính kịch: Peter Dinklage (Game of Thrones) Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong series chính kịch: Thandie Newton (Westworld) Nam diễn viên phụ xuất sắc trong series hài kịch: Henry Winkler (Barry) Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong series hài kịch: Alex Borstein (The Marvelous Mrs Maisel) Nam diễn viên phụ xuất sắc trong series ngắn tập: Jeff Daniels (Godless) Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong series ngắn tập: Merritt Wever (Godless)

Ân Nguyễn