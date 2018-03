'Game of Thrones' là series hay nhất 20 năm qua

Cảnh 'nóng' tập cuối mùa bảy 'Game of Thrones' gây bàn tán / Những cảnh bạo lực và tình dục trong 'Game of Thrones 7'

Game of Thrones chiếm 11% số phiếu bầu, xếp sau là series hình sự Breaking Bad (7% phiếu bầu) và series hài The Big Bang Theory (5% phiếu bầu). Kết quả này không gây bất ngờ bởi cả ba loạt phim là những hiện tượng văn hóa đại chúng, thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.

Ra mắt từ năm 2011, Game of Thrones là bom tấn của mảng phim truyền hình. Lượng người xem tăng dần qua từng mùa và tập cuối mùa bảy - phát sóng ngày 27/8 - có số lượt xem cao nhất toàn series. Tình tiết chủ đạo trong mùa này là cuộc đại chiến mùa đông bùng nổ khi quân Bóng Trắng tràn qua Tường Thành. Bên cạnh đó, mối tình giữa Jon Snow và Mẹ Rồng cũng như thân thế của Vua phương Bắc được khán giả quan tâm.

Breaking Bad gồm năm mùa, phát sóng từ năm 2008 đến 2013, xoay quanh một thầy giáo hóa học đi điều chế ma túy để đổi đời. The Big Bang Theory ra đời năm 2007, hiện kéo dài đến mùa 11, kể về năm nhà vật lý sống ở California (Mỹ). Tác phẩm gây cười nhờ khéo léo đan cài văn hóa đại chúng và các kiến thức sách vở.

Tóm tắt hài hước về ba nhân vật chính: Walter White (Breaking Bad, biết hóa học), Sheldon Cooper (Big Bang Theory, biết vật lý) và Jon Snow (Game of Thrones, không biết gì cả - dựa theo nhận xét của một nhân vật khác về anh).

Trong năm hạng đầu có Friends và Seinfield - hai loạt phim sitcom được khán giả Mỹ yêu thích trong thập niên 1990. "Tượng đài" của truyền hình Anh - Doctor Who - xếp thứ chín.

Cũng trong cuộc bình chọn của Rotten Tomatoes, mùa hai Stranger Things là phần tiếp theo được trông chờ nhất trong mùa thu (từ tháng 9 đến tháng 11). Năm ngoái, phim truyền hình viễn tưởng dài tám tập - xoay quanh một nhóm trẻ em đi tìm cậu bạn mất tích - gây sốt nhờ cốt truyện ly kỳ và diễn xuất của dàn diễn viên nhí.

10 series được yêu thích nhất 20 năm qua theo độc giả Rotten Tomatoes

1. Game of Thrones (11%)

2. Breaking Bad (7%)

3. The Big Bang Theory (5%)

4. Friends (5%)

5. Seinfeld (4%)

6. Law & Order (3%)

7. Downton Abbey (3%)

8. The West Wing (3%)

9. Doctor Who (3%)

10. Buffy the Vampire Slayer (3%)

Ân Nguyễn