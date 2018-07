'Game of Thrones' dẫn đầu đề cử Emmy 2018

Một số đề cử nổi bật khác của loạt phim là ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc trong series chính kịch" (Nikolaj Coster-Waldau và Peter Dinklage), "Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong series chính kịch" (Lena Headey) và "Đạo diễn xuất sắc" (Alan Taylor, Jeremy Podeswa). Tuy nhiên, hai diễn viên chính Kit Harington và Emilia Clarke vắng bóng ở các giải diễn xuất.

* Cảnh đại chiến trong mùa bảy "Game of Thrones"

Đại chiến mùa đông bắt đầu trong tập cuối 'Game of Thrones 7'

Chương trình truyền hình Saturday Night Live và Westworld - loạt phim 18+ về robot - nhận 21 đề cử. Mùa hai The Handmaid’s Tale (thắng giải "Series chính kịch xuất sắc" năm 2017) có 20 đề cử. Ở mảng series ngắn tập, The Assassination Of Gianni Versace thống trị với 18 đề cử. Tác phẩm thuộc chuỗi series American Crime Story, kể về cái chết của nhà thiết kế lừng danh Gianni Versace năm 1997.

Tính theo nhà đài, Netflix dẫn đầu với 112 đề cử, tiếp theo là HBO với 108 đề cử. Ưu thế của Netflix đến từ sự đa dạng về chương trình của đơn vị phát hành trực tuyến. Họ có đến 10 series có đề cử, trong khi đề cử của HBO chủ yếu thuộc về hai loạt phim bom tấn Game of Thrones và Westworld.

Giải Emmy ra đời từ năm 1949, được ví như Oscar của mảng truyền hình. Lễ trao giải lần 70 sẽ diễn ra vào ngày 17/9 ở Los Angeles (California, Mỹ). Hai nghệ sĩ hài Michael Che và Colin Jost dẫn chương trình.

Một số hạng mục quan trọng của Emmy 2018

Series hài kịch xuất sắc

Atlanta (đài FX)

Barry (HBO)

Black-ish (ABC)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

GLOW (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Silicon Valley (HBO)

Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

Series chính kịch xuất sắc

The Americans (FX)

The Crown (Netflix)

Game of Thrones (HBO)

The Handmaid's Tale (Hulu)

Stranger Things (Netflix)

This Is Us (NBC)

Westworld (HBO)

Series ngắn tập xuất sắc

The Alienist (TNT)

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Genius: Picasso (Nat Geo)

Godless (Netflix)

Patrick Melrose (Showtime)

Phim truyện truyền hình xuất sắc

Black Mirror: "USS Callister" (Netflix)

Fahrenheit 451 (HBO)

Flint (Lifetime)

Paterno (HBO)

The Tale (HBO)

Nam diễn viên xuất sắc trong series hài kịch

Anthony Anderson (Black-ish)

Ted Danson (The Good Place)

Larry David (Curb Your Enthusiasm)

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

William H. Macy (Shameless)

Nữ diễn viên xuất sắc trong series hài kịch

Pamela Adlon (Better Things)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Allison Janney (Mom)

Issa Rae (Insecure)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Lily Tomlin (Grace and Frankie)

Nam diễn viên chính xuất sắc trong series chính kịch

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Ed Harris (Westworld)

Matthew Rhys (The Americans)

Milo Ventimiglia (This Is Us)

Jeffrey Wright (Westworld)

Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series chính kịch

Claire Foy (The Crown)

Tatiana Maslany (Orphan Black)

Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)

Sandra Oh (Killing Eve)

Keri Russell (The Americans)

Evan Rachel Wood (Westworld)