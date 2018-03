'Game of Thrones' bốn năm liền bị tải lậu nhiều nhất thế giới

Nhân vật chết trong 'Game of Thrones 5' tái sinh trong mùa mới / 'Game of Thrones' đoạt giải Phim xuất sắc ở Emmy 2015 / 'Game of Thrones' mùa 6 sẽ gây sốc hơn cả các mùa trước

Theo trang thống kê Torrentfreak, năm 2015 có hơn 14,4 triệu lượt chia sẻ lậu loạt Game of Thrones trên mạng. Con số này vượt xa các phim The Walking Dead (6,9 triệu lượt) hay The Big Bang Theory (4,4 triệu lượt). Số lượt chia sẻ lậu của Game of Thrones cũng gần gấp đôi lượng khán giả (8 triệu người) thường xuyên theo dõi tác phẩm của kênh HBO - Mỹ.

Hơn 14,4 triệu lượt người dùng chia sẻ trái phép phim "Game of Thrones" trong năm 2015.

Hồi tháng tư, bốn tập đầu bị rò rỉ lên mạng trước khi phim được chiếu trên HBO. Sau đó, 258.000 người tải trộm phim cùng lúc mỗi ngày. Tác phẩm hạ màn vào hồi tháng 6 với kết thúc đẫm máu càng làm tăng số lượt "xài chùa". Đây là năm thứ tư liên tiếp series giả tưởng đứng đầu bảng phim bị "ăn cắp trực tuyến" nhiều nhất thế giới.

Game of Thrones là series truyền hình ăn khách nhất thế giới năm qua. Tác phẩm giả tưởng 18+ kể về cuộc tranh giành ngai báu của sáu gia tộc ở một vùng đất hư cấu. Phim nhận 24 đề cử giải Emmy 2015 cũng như được đề cử giải Quả cầu Vàng ở hạng mục "Loạt phim truyền hình xuất sắc". Mùa 6 sẽ lên sóng vào tháng 4/2016.

Ngoài Game of Thrones, The Walking Dead và The Big Bang Theory, các series truyền hình bị tải trái phép nhiều nhất năm nay gồm: Arrow (3,9 triệu lượt), The Flash (3,6 triệu lượt), Mr. Robot (3,5 triệu lượt), Vikings (3,3 triệu lượt), Supergirl (3 triệu lượt), The Blacklist (2,9 triệu lượt) và Suits (2,6 triệu lượt).

Vũ Văn Việt