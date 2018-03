Gal Gadot nhận cát-xê thấp cho vai Wonder Woman

'Wonder Woman' gây bất ngờ với khả năng trụ rạp / Những nhân vật nữ gây sốt trong phim siêu anh hùng

Ngày 20/6, trang Buzzfeed tiết lộ Gal Gadot nhận 300.000 USD cho mỗi lần nhập vai Wonder Woman, gồm Batman v Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman và Justice League. Hợp đồng được nữ diễn viên ký năm 2014.

Gal Gadot tìm được thành công sau khi tham gia "Wonder Woman".

Mức lương này gây bàn tán khi trước đó, Henry Cavill được trả 14 triệu USD để đóng Siêu Nhân trong Man of Steel - một tác phẩm siêu anh hùng khác của DC. Làn sóng tranh cãi về chênh lệch cát-xê giữa nam và nữ diễn viên ở Hollywood lại nổ ra.

Wonder Woman (Nữ thần chiến binh)

Theo TMZ, thông tin về mức lương 300.000 USD của Gal Gadot là đúng nhưng cô cũng nhận thêm những khoản thưởng hậu hĩnh khác, lớn gấp nhiều lần tiền thù lao. Diễn viên xinh đẹp cũng đang thương thảo cho các phần tiếp theo. Cô dự kiến tham gia ba tập phim nữa với vai Wonder Woman.

Gal Gadot cùng đảm nhận vai siêu anh hùng giống Henry Cavill (phải) nhưng nhận lương thấp hơn.

Vanity Fair cho rằng hợp đồng của diễn viên với các hãng phim Hollywood thường phức tạp. Lương được cộng thêm thưởng nhờ doanh thu phòng vé. Với những phim siêu anh hùng mới, quy trình thường là: Tìm kiếm một ngôi sao đang lên, trả lương thấp và mời tham gia các tập tiếp theo. Robert Downey Jr., Chris Evans hay Chris Hemsworth... đều được trả chưa tới 500.000 USD cho vai siêu anh hùng đầu tiên. Nhưng khi phim ăn khách và được sản xuất các phần sau, họ sẽ được tăng thù lao. Robert Downey Jr. nhận 50 triệu USD khi tham gia The Avengers, phim ra mắt sau khi anh thành công với loạt tác phẩm về Người Sắt.

Bộ phim Wonder Woman của Gal Gadot ra rạp đầu tháng 6 và thu về hơn 580 triệu USD, mức kỷ lục với tác phẩm siêu anh hùng của DC. Phim vẫn đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

