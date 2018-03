Gal Gadot là diễn viên được quan tâm nhất năm 2017

Trang phục Wonder Woman được 'săn' nhiều nhất mùa Halloween / Gal Gadot - từ 'bình hoa di động' đến Wonder Woman trên màn ảnh

Thành công của Wonder Woman được xem là yếu tố chính khiến Gal Gadot đứng đầu bảng xếp hạng. Ra mắt đầu tháng 6, bom tấn dựa trên truyện tranh hãng DC thu đến 821 triệu USD toàn cầu, đồng thời được giới phê bình khen ngợi với 92% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes (cao nhất Vũ trụ Điện ảnh DC). Nhan sắc và thần thái của hoa hậu Israel trong vai chính Wonder Woman lôi cuốn nhiều khán giả. Đến tháng 11, người đẹp sinh năm 1985 tiếp tục gây chú ý khi tái hiện nhân vật này trong Justice League.

* Gal Gadot trong "Justice League"

Justice League (Liên minh công lý)

Năm ngoái, Gal Gadot đứng thứ sáu trong danh sách, còn người đứng nhất là một diễn viên khác của Vũ trụ Điện ảnh DC - Margot Robbie (vai Harley Quinn trong Suicide Squad). Năm nay, Margot nằm ngoài top 10 do không tham gia bom tấn nào mà chỉ đóng hai phim tâm lý Goodbye Christopher Robin và I, Tonya.

Tom Hardy đứng thứ hai trong bảng xếp hạng của IMDb năm nay. Tài tử vẫn duy trì sức hút lớn với khán giả dù hai năm qua chỉ đóng một phim điện ảnh - Dunkirk của đạo diễn Christopher Nolan. Xếp sau là nhiều nghệ sĩ trẻ như Emilia Clarke (vai Daenerys trong Game of Thrones), Alexandra Daddario (vai nữ cứu hộ nóng bỏng trong Baywatch), Bill Skarsgård (vai chú hề ma trong It), Pom Klementieff (vai dị nhân Mantis trong Guardians of the Galaxy 2)... Sự góp mặt của Klementieff gây bất ngờ bởi nhân vật của cô chỉ là vai phụ trong bom tấn Marvel.

Pom Klementieff ngoài đời và trong vai Mantis.

Bảy trong số 10 người là sao nữ. Nhìn chung, top 10 phản ánh sự thu hút của các diễn viên trẻ với khán giả, trong khi nhiều sao kỳ cựu như Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Johnny Depp, Robert Downey Jr., The Rock, Brad Pitt, Angelina Jolie... vắng bóng.

Ngoài ra, IMDb công bố danh sách 10 ngôi sao được gia tăng mức độ quan tâm nhiều nhất (đột phá) trong năm qua, dẫn đầu là Bill Skarsgård.

10 ngôi sao được quan tâm nhất năm 2017 (theo IMDb) 1. Gal Gadot 2. Tom Hardy 3. Emilia Clarke 4. Alexandra Daddario 5. Bill Skarsgård 6. Pom Klementieff 7. Ana de Armas 8. Dan Stevens 9. Sofia Boutella 10. Katherine Langford 10 ngôi sao đột phá nhất năm 2017 (theo IMDb) 1. Bill Skarsgård 2. Pom Klementieff 3. Ana de Armas 4. Dan Stevens 5. Katherine Langford 6. Dylan Minnette 7. Sophia Lillis 8. Jessica Henwick 9. Alison Brie 10. Zendaya

Ân Nguyễn