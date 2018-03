Gal Gadot - hoa hậu, quân nhân thành siêu anh hùng màn bạc

Trong bài phỏng vấn với tạp chí W hồi tháng 4, Gal Gadot thoải mái xuất hiện với gương mặt ít son phấn. Góc quay cận cảnh càng làm tôn thêm vẻ đẹp thanh tú và nụ cười của mỹ nhân sinh năm 1985.

14 năm trước, vẻ đẹp ấy đã chinh phục ban giám khảo và mang về cho Gadot danh hiệu Hoa hậu Israel.

Mỹ nhân đến với cuộc thi hoàn toàn tình cờ, khi mẹ cô thử gửi ảnh và hồ sơ của con gái tới một chuyên gia tìm kiếm sắc đẹp. Vốn đam mê trở thành biên đạo múa và sau này là luật sư, Gadot chỉ xem cuộc thi hoa hậu như một cuộc dạo chơi và tham gia cho mẹ vui lòng.

* Gal Gadot nhận vương miện Hoa hậu Israel 2004

Cuộc dạo chơi đúng nghĩa ấy đem lại nhiều điều tốt đẹp cho Gadot. Cô kết bạn với nhiều người đẹp từ khắp thế giới trong cuộc thi bởi tất cả đều không xem Gadot là một mối đe dọa tới vương miện. Sau cuộc thi, người đẹp nhận được hàng loạt lời mời làm mẫu cho các thương hiệu thời trang và chụp ảnh bìa tạp chí. Nhưng như mọi công dân Israel khác, Gal Gadot vẫn dành hai năm tuổi trẻ để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cô trở về quê nhà và tham gia Lực lượng Phòng vệ Israel IDF. Gadot bộc bạch về giai đoạn này với tờ Glamour: "Tôi ước không quốc gia nào trên thế giới cần tới quân đội. Nhưng ở Israel, thực hiện nghĩa vụ quân sự là một phần tất yếu. Bạn cống hiến hai năm, học kỷ luật, cách tôn trọng người khác và quên tự do bản thân. Bởi việc này không phải vì bạn nữa, mà là vì đất nước".

Đời tư của cựu Hoa hậu không có thị phi nào. Gal Gadot cưới chuyên gia bất động sản Yaron Varsano năm 2008. Họ có hai con gái, chào đời năm 2011 và 2017.

Siêu anh hùng biểu tượng của Hollywood

Khi kết thúc nghĩa vụ quân sự, Gal Gadot theo học ngành Luật tại đại học. Một chuyên gia tuyển vai của Hollywood vô tình bắt gặp hình ảnh cô khi làm mẫu và nhanh chóng bị hút hồn. Ông mời cô tham gia thử vai Bond girl trong bộ phim Quantum of Solace về chàng điệp viên James Bond. Dù tuột vai diễn vào tay Olga Kurylenko, Gal Gadot vẫn có một trải nghiệm khó quên. Trước đó, cô từng cho rằng mình "quá thông minh để làm một diễn viên" nhưng sau khi thử vai Bond girl và tham gia một loạt phim truyền hình của Israel, Gadot nhận sai lầm. Cô thấy đằng sau ánh hào quang còn là những giờ khổ luyện vì vai diễn, những màn thử vai không như ý hay việc phải vắt óc tìm ra kịch bản phù hợp.

Gadot không phải đợi lâu để được Hollywood tìm tới. Vị chuyên gia tuyển vai của Quantum of Solace mời cô tham gia loạt phim Fast & Furious với vai Gisele - cô gái cá tính từng làm việc cho một ông trùm trước khi gia nhập “đại gia đình” của Dominic Toretto. Đạo diễn Justin Lin đặc biệt ấn tượng với việc Gadot từng phục vụ trong quân ngũ và để người đẹp này tham gia ba tập phim Fast & Furious từ năm 2009 tới 2013. Nhân vật Gisele để lại ấn tượng trong lòng khán giả nhờ vẻ ngoài lôi cuốn, khả năng chiến đấu xuất sắc. Không ít người tỏ ra tiếc nuối khi cô bị khai tử ở cuối phần sáu.

* Gal Gadot quyến rũ ông trùm trong "Fast Five"

Cũng trong năm 2013, do mang thai con gái đầu lòng, Gadot bỏ lỡ cơ hội đóng vai phản diện trong bom tấn Man of Steel về Superman. Việc này hóa ra lại là may mắn khi sau đó, cô được đạo diễn Zack Snyder mời vào một vai còn lớn hơn - nữ anh hùng Wonder Woman.

Người đẹp tiết lộ với tờ Glamour: “Tôi trải qua nhiều tháng liền bay đi bay lại giữa Tel Aviv và Los Angeles, lọt vào vòng trong nhiều màn thử vai để rồi bị từ chối. Chuyện đó xảy ra nhiều tới mức tôi đã bảo với người quản lý Yaron rằng nên bỏ cuộc. Thế rồi anh ấy gọi và bảo tôi rằng hãng Warner Bros. muốn tôi thử một vai. Đạo diễn Zack Snyder trực tiếp gọi điện cho tôi và bảo: ‘Tôi không biết ở Tel Aviv thì nhân vật này có nổi không, nhưng cô đã bao giờ nghe tới Wonder Woman?’”.