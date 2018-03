'Gái xấu', 'trai xấu' được vinh danh tại lễ trao giải Baeksang

Cô nàng đỏng đảnh Kim Min Hee / Sao Hàn rạng ngời trên thảm đỏ Baeksang 2013

Lễ trao giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 49 diễn ra tối 9/5 tại Seoul, Hàn Quốc. Nhiều giai nhân, tài tử Hàn góp mặt trong sự kiện giải trí lớn bậc nhất xứ kim chi.

Kim Min Hee ăn mặc gợi cảm đi nhận giải. Ảnh: Starnews.

Người được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc là Kim Min Hee, người yêu của tài tử Jo In Sung. Cặp diễn viên mới công bố yêu đương hồi cuối tháng 4. Min Hee từng bị không ít người công kích vì cho rằng nhan sắc của cô không xứng với mỹ nam của That winter, the wind blows.



Kim Min Hee đoạt giải thưởng không nằm ngoài dự đoán của người yêu điện ảnh, cô thể hiện xuất sắc trong Temperature of Love. Đây là lần thứ hai Min Hee được vinh danh tại giải Baeksang. Năm 2008, Min Hee từng là chủ nhân giải Nữ diễn viên chính xuất sắc hạng mục điện ảnh, với vai diễn trong phim Some Like It Hot.

Ha Jung Woo và Kim Min Hee trên bục nhận giải. Ảnh: News1.

Người giành ngôi Ảnh đế là Ha Jung Woo, cho vai diễn của anh trong Hồ sơ Berlin (The Berlin File). Hồi tháng 10/2012, Jung Woo bị đồn là người yêu của Kim Tae Hee. Sau khi tin đồn lan ra, nhiều fan phản ứng vì cảm thấy nét bụi bặm ở Ha Jung Woo không xứng với vẻ thiên thần của mỹ nhân hàng đầu Hàn Quốc.



Ở hạng mục giải thưởng phim truyền hình, fan của Song Hye Kyo không khỏi thất vọng khi mong ước của họ không thành hiện thực. Dù thu được thành công lớn cho sự trở lại trong That winter, the wind blows, Hye Kyo không thành công ở Baeksang. Người đẹp chiến thắng ngọc nữ Hye Kyo lần này là Kim Hee Ae, cho vai diễn trong Wife’s Credentials.

Kim Hee Ae giành ngôi Nữ hoàng phim truyền hình.

Hai phim đình đám Missing You và Fashion King lần lượt mang về cho Park Yoo Chun và Kwon Yuri giải Nam, nữ diễn viên được yêu thích nhất.

Giải thưởng nghệ thuật Baeksang được ví là Oscar Hàn Quốc, bắt đầu từ năm 1965, do hai tờ báo Hankook Ilbo và Sport Daily phối hợp tổ chức. "Baeksang" là biệt hiệu của người sáng lập tờ Hankook Ilbo.

Danh sách giải thưởng Baeksang lần thứ 49

Hạng mục Điện ảnh

Giải Daesang: Ryu Seung Ryong (Miracle From Room 7)

Phim hay nhất: Masquerade

Đạo diễn xuất sắc: Choo Chang Min (Masquerade)

Nam diễn viên chính xuất sắc: Ha Jung Woo (Berlin File)

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Kim Min Hee (Temperature of Love)

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Ma Dong Seok (Neighbors)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Jo Eun Ji (The Concubine)

Nam diễn viên mới xuất sắc: Ji Dae-Han (My Little Hero)

Nữ diễn viên mới xuất sắc: Han Ye Ri (As One)

Nam diễn viên được yêu thích nhất: Kim Dong Wan (Deranged)

Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Park Shin Hye (Miracle From Room 7)

Đạo diễn mới xuất sắc: Jo Sung Hee (A Werewolf Boy)

Kịch bản xuất sắc: Jung Byoung Gil (Confession of Murder)



Hạng mục Truyền hình

Giải Daesang: Yoo Jae Suk (Running Man và Infinite Challenge)

Phim hay nhất: The Chaser (SBS)

Đạo diễn xuất sắc: Kim Kyu Tae (The Winter, The Wind Blows)

Nam diễn viên chính xuất sắc: Son Hyun Jo (The Chaser)

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Kim Hee Ae (Wife’s Credentials)

Nam diễn viên mới xuất sắc: Lee Hee Joon (Unexpected You)

Nữ diễn viên mới xuất sắc: Jung Eun Ji (Reply 1997)

Nam diễn viên được yêu thích nhất: Park Yoochun (Missing You)

Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Kwon Yuri (Fashion King)

Kịch bản xuất sắc: Park Kyung Soo (The Chaser)

