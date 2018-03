‘Fast and Furious 7’ sẽ có bối cảnh Trung Đông

Dàn sao 'Fast and Furious 6' làm náo nhiệt thảm xanh London / Andrea và dàn sao 'Fast and Furious 6' đổ bộ Philippines

Ngoài hai ngôi sao Vin Diesel và Paul Walker, một trong những yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của loạt phim Fast and Furious là bối cảnh. Cho dù là Tokyo, Brazil, Tây Ban Nha hay London, mỗi nơi đều mang đến một khung cảnh mới mẻ cho từng tập phim. Vì thế, các fan của series phim hành động, đua xe này đều tò mò muốn biết, phần 7 sẽ được thực hiện ở địa điểm nào. Vin Diesel, ngôi sao kiêm nhà sản xuất của Fast and Furious 6, tiết lộ phần 7 sẽ quay ở Trung Đông.

Bộ tứ xuất hiện từ phần một - Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Vin Diesel và Paul Walker - sẽ trở lại trong phần 7. Ảnh: Universal.

Fast and Furious 7 sẽ không có một chút hình ảnh nào tại London, nơi diễn ra những sự kiện trong phần 6. Thay vào đó, phần 7 sẽ mở màn tại Tokyo trong một vài phân cảnh trước khi chuyển sang một địa điểm hoàn toàn mới là Trung Đông.

Lý do Fast and Furious 7 trở lại Tokyo sẽ được giải thích rõ ràng ở cuối phần 6. Tuy nhiên, vì sao các diễn biến tiếp theo của phần 7 chuyển từ Tokyo sang Trung Đông vẫn chưa được tiết lộ.

Cùng với sự thay đổi địa điểm, phần 7 còn thiếu vắng một số gương mặt trong thành phần đoàn làm phim. Hầu hết diễn viên quen thuộc trong phần 6 sẽ trở lại trong Fast and Furious 7, trừ Dwayne “The Rock” Johnson, Gina Carano và một số người khác chưa được công bố. Riêng The Rock sẽ trở lại trong thời gian tới với một bộ phim riêng về nhân vật đặc vụ Luke Hobbs.

Dàn anh tài, mỹ nhân của "Fast & Furious 6". Ảnh: Universal.

Một sự vắng mặt khác là đạo diễn Justin Lin, người từng chỉ đạo 4 tập trong series Fast and Furious. Đạo diễn gốc Đài Loan rút lui ngay sau khi thực hiện xong phần 6 do không chịu nổi áp lực trước yêu cầu thực hiện phần 7 ngay trong năm nay của hãng Universal. Người được chọn để thay thế Justin Lin là một đạo diễn gốc châu Á khác, James Wan, đạo diễn kiêm nhà sản xuất của loạt phim kinh dị nổi tiếng Saw.

Cho dù Fast and Furious 6 còn chưa ra rạp, thời điểm ra mắt của Fast and Furious 7 đã được ấn định là ngày 11/6/2014. Khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức Fast and Furious 6 từ ngày 24/5, cùng ngày với khu vực Bắc Mỹ. Đây là một trong những bom tấn được chờ đợi nhất dịp hè năm nay.

Thanh Hải