12 cảnh đua xe ngoạn mục nhất loạt phim 'Fast & Furious'

Các trang Box Office Mojo, Variety, Deadline ước tính The Fate of the Furious thu về 534 triệu USD sau đợt chiếu cuối tuần đầu ra mắt. Phim phá kỷ lục doanh thu mở màn toàn cầu của Star Wars: The Force Awakens cách đây hai năm là 529 triệu USD.

* The Rock và Jason Statham diễn cảnh hành động trong phim

‘Fast & Furious 8’ mở màn ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Thắng lợi của The Fate of the Furious khẳng định tầm quan trọng của các thị trường bên ngoài nước Mỹ. Ở Mỹ, tác phẩm thu 100 triệu USD sau ba ngày, sụt giảm 47 triệu USD so với phần bảy. Tuy nhiên, doanh thu ở Trung Quốc của phim lên đến 192 triệu USD, gần gấp đôi ở Mỹ.

Theo Variety, phim có doanh thu ngày ra mắt cao nhất mọi thời đại ở 15 thị trường: Argentina, Colombia, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Israel, Lebanon, Malaysia, Trung Đông (tính chung), Pakistan, Peru, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Venezuela. Ở Việt Nam, phim đạt 20 tỷ đồng (gần 1 triệu USD) sau hai ngày chiếu sớm, vượt qua kỷ lục cũ của Captain America: Civil War (14,5 tỷ đồng). Phim sẽ ra mắt tại bốn thị trường cuối cùng là Serbia (20/4), Ba Lan, Romania (21/4) và Nhật Bản (28/4).

* Dàn xe “zombie” đuổi theo băng quái xế

Dàn xe đua trong 'Fast & Furious 8' The Fate of the Furious do F. Gary Gray đạo diễn, có kinh phí 250 triệu USD. Dàn diễn viên gồm có Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez Tyrese Gibson, Chris 'Ludacris' Bridges, Scott Eastwood, Nathalie Emmanuel, Don Omar, Tego Calderon, Kurt Russell và Charlize Theron. Phim được giới chuyên môn đánh giá ở mức trung bình khá với điểm trung bình 6,1 trên Rotten Tomatoes.

Các trang Variety và Entertainment Weekly khen ngợi phần hành động của phim. Tuy nhiên, cây bút Dan Callahan của TheWrap nhận định kịch bản phim còn yếu, nhiều lỗ hổng. Trang IndieWire đánh giá tác phẩm có những tình tiết không hợp lý với diễn biến các phần trước, tiêu biểu như việc băng quái xế dễ dàng kết nạp kẻ phản diện Deckard Shaw (Jason Statham) dù trước đó hắn từng sát hại đồng đội của họ.

* 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. The Fate of the Furious - Universal - 100,1 triệu USD

2. The Boss Baby - Fox - 15,4 triệu USD

3. Beauty and the Beast - Disney - 13,6 triệu USD

4. Smurfs: The Lost Village - Sony - 6,5 triệu USD

5. Going in Style - Warner Bros. - 6,3 triệu USD

6. Gifted - Fox - 3 triệu USD

7. Get Out - Universal - 2,9 triệu USD

8. Power Rangers - Lionsgate - 2,8 triệu USD

9. The Case for Christ - Pure Flix - 2,7 triệu USD

10. Kong: Skull Island - Warner Bros - 2,6 triệu USD

Ân Nguyễn