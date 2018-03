'Fast & Furious 8' được dự đoán lập kỷ lục doanh thu ở Trung Quốc

12 cảnh đua xe ngoạn mục nhất loạt phim 'Fast & Furious' / 'Fast & Furious 8' - đại tiệc kỹ xảo và tốc độ

Theo trang Forbes, The Fate of the Furious thu về 8,7 triệu USD trong buổi chiếu nửa đêm hôm 13/4 ở Trung Quốc. Con số này vượt qua kỷ lục 8,03 triệu USD của Furious 7 cách đây hai năm. Theo trang Cbooo, tính đến chiều ngày 14/4, doanh thu tác phẩm đã vượt 302 triệu nhân dân tệ (khoảng 44 triệu USD), cao hơn con số của phần bảy ở cùng thời điểm ra mắt.

Nếu giữ nguyên tốc độ bán vé này, phần tám của series đua xe nhiều khả năng trở thành tác phẩm mở màn ăn khách nhất lịch sử ở thị trường tỷ dân. Kỷ lục hiện tại thuộc về Furious 7 với 182,4 triệu USD. Cây bút Scott Mendelson của Forbes thậm chí còn nhận định tác phẩm có thể thu về trên 200 triệu USD sau ba ngày cuối tuần ở Trung Quốc.

* The Rock cùng Jason Staham phô diễn sức mạnh để phá ngục

The Rock cùng Jason Staham phô diễn sức mạnh để phá ngục Ngoài Trung Quốc, The Fate of the Furious ra mắt ở 63 nước cuối tuần này. Thị trường lớn duy nhất mà bom tấn chưa đổ bộ là Nhật Bản (công chiếu ngày 28/4). Ở Mỹ, tác phẩm được cho là không thể vượt qua doanh thu phần trước. Trang Box Office Mojo nhận định phần tám sẽ mở màn với 115 triệu USD ở Mỹ, kém 32 triệu USD so với Furious 7 (147 triệu USD).

Ở Việt Nam, phim đạt 20 tỷ đồng (gần 1 triệu USD) sau hai ngày chiếu sớm, vượt qua kỷ lục cũ của Captain America: Civil War (14,5 tỷ đồng).

* Sao "Fast & Furious" tiết lộ cảnh hành động yêu thích trong loạt phim

Sao "Fast & Furious" tiết lộ cảnh hành động yêu thích trong loạt phim The Fate of the Furious được giới chuyên môn đánh giá ở mức trung bình khá với điểm trung bình 6,1 trên Rotten Tomatoes. Các trang Variety và Entertainment Weekly khen ngợi phần hành động của phim. Tuy nhiên, cây bút Dan Callahan của TheWrap nhận định kịch bản phim còn yếu, nhiều lỗ hổng.

Trong khi đó, trang IndieWire đánh giá tác phẩm có những tình tiết không hợp lý với diễn biến các phần trước, tiêu biểu như việc băng quái xế dễ dàng kết nạp kẻ phản diện Deckard Shaw (Jason Statham) dù trước đó hắn từng sát hại đồng đội của họ.

Ân Nguyễn